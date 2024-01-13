BIST 100 yeni yıla güçlü başladı

Üzeyir Doğan - PİYASANIN İÇİNDEN

Phillip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı

uzeyir.dogan@phillipcapital.com.tr

2023 yılının son bölümünde bazı yatırımcıların pozisyon sorunları nedeniyle başlayan satışlar diğer hisselerde de baskı oluşmasına neden olmuş ve Borsa İstanbul’da özellikle de küçük ve orta ölçekli şirketlerde sert satışlar görülmüştü. Bu dönemde yaşanan yabancı girişlerine karşın Borsa İstanbul’da ana endekslerde de kayıplar yaşanmış, BIST 100 endeksi 8.500 civarından 7.200 civarına kadar sert bir geri çekilme yaşamıştı. Düşüşün başlangıcında, İsrail-Filistin arasında patlak veren çatışmaların önemli bir etkisi olmuş, içeride yaşanan pozisyon sıkıntıları da satışları derinleştirmişti.

Aralık sonunda vadeli piyasalarda pozisyon ayarlamaların yapılmış olması, yeni yıla da daha sağlıklı bir piyasa görünümüyle başlanmasını sağladı. Nitekim geçen yılı 7.470 seviyesinden kapatan BIST 100 endeksi haftanın son günü 8.000 puan seviyesini aşarak, yükselişini ivmelendirdi. Bu yükselişte TCMB’nın ABD’de gerçekleştirdiği yatırımcı buluşmalarının psikolojik etkisi ve Cuma akşamı Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunda pozitif bir revizyon yapacağı beklentisi de etkili oldu. Yılın ilk haftasında BIST 100 endeksi yüzde 8 civarında yükselirken, Bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 17’yi, bilişim, finansal kiralama, iletişim, ulaştırma, sigorta gibi endekslerde kazançlar yüzde 10’u aştı. Buna karşın geçen yılın son döneminde de sıkıntının yaşandığı sınai endeksindeki toparlanma yüzde 2,5 civarındaki bir artışla oldukça sınırlı kaldı. Kimya ve gıda sektörü de yüzde 1’in altındaki sınırlı kayıplarla yılbaşından bu yana negatif tarafta kalan endeksler oldu.

Endeksin 8.000 gibi önemli bir seviye üzerinde yaptığı haftalık kapanış gelecek hafta için de umut oluşturdu. Geçtiğimiz haftaki yazımızda da bahsettiğimiz gibi, yeni sürprizlerle karşılaşmaz isek endeksteki ana şirketlerin görece düşük çarpanları ve BIST 30 ve BIST 100 endeks bazındaki düşük çarpanları bu alanda potansiyelin devam etmesini sağlıyor. Her ne kadar yılın ilk haftasında sınırlı yabancı çıkışları görsek de geçen yılın son iki ayında görülen yabancı girişlerinin ivmelenerek bu yıl da devamının gelmesini bekliyoruz. Bu durum endekste geçtiğimiz yıl görülen zirvelerin çok yakın bir zamanda yeniden test edilmesini sağlayabilir. Önceki haftalarda da bahsettiğimiz gibi bu süreçte ilk aşamada endeksin büyük ölçekli, likiditesi kuvvetli ve yabancıların tanıdığı bildiği, üzerine araştırma raporları yazılan hisselerinin daha avantajlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bu grubun hareketi belli bir seviyeye ulaştığında ise geri kalan sektör ve hisselerde özellikle de sınai endeksinde sert hareketler görebiliriz.