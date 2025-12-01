Bloomberg analizi: Ekonomik yavaşlama TCMB'ye faiz indirim alanı açıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, GSYH 2025 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,7 artış gösterdi. Bloomberg, TÜİK tarafından açıklanan son büyüme verilerini değerlendirdi.

Yıllık büyüme piyasa tahminlerinin altında

Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7 büyürken; önemli veri, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Bloomberg’in ekonomistlerle yaptığı ankette, büyüme beklentisi yüzde 4,2 seviyesindeydi.

Öte yandan çeyreklik büyüme tarafında tablo tersine döndü. Ekonomi, temmuz–eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 büyüyerek beklentileri geride bıraktı. Bloomberg’in ayrı bir anketinde ekonomistlerin çeyreklik büyüme tahmini yüzde 0,5 seviyesindeydi.

"Faiz indirimlerine devam edebilmesi için yeni bir alan yaratıyor"

Bloomberg’in analizine göre, ekonomik faaliyetteki yavaşlama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) faiz indirimlerine devam edebilmesi için yeni bir alan yaratıyor. TCMB, temmuzda yeniden başlattığı faiz indirimlerini eylülde yavaşlatmış, ekimde politika faizini yüzde 39,5’e düşürmüştü.

Analistler, kasım enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Merkez Bankası’nın daha güçlü faiz indirimlerine dönebileceğini öngörüyor.

“Enflasyon geriliyor, ancak hedefin üstünde"

Bloomberg’in derlediği verilere göre, Türkiye’de yıllık enflasyon ekim ayında yüzde 32,9 seviyesine düşerek gerileme eğilimini sürdürdü. Yıl sonu için enflasyonun yüzde 31–33 bandında gerçekleşmesi öngörülse de, bu düzeyin hâlâ Merkez Bankası’nın hedefinin üzerinde olduğu belirtiliyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan da geçtiğimiz hafta yaptığı değerlendirmede, enflasyon göstergelerinde önceki aylara kıyasla bir iyileşme beklediklerini dile getirmişti.