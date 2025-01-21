Borçlanma aracı fonlarına talep artıyor

ŞEBNEM TURHAN

Merkez Bankası faiz indirim sürecine başlamasıyla birlikte yeniden gündeme gelen borçlanma araçları fonlarına yoğun ilgi gözleniyor. TEFAS verilerine göre 1 ayda tahvil bono fonlarına 21 milyar liranın üzerinde para girişi yaşanırken en yüksek girişler ise devlet tahvili tutma oranı yüksek olan fonlara gerçekleşti. Borçlanma araçları fonları ortalama aylık yüzde 3,86 getiri sağlarken bazı borçlanma araçları fonlarında getiri para piyasası fonlarının üzerine çıktı. Dün de Hazine 6 ay vadeli bono ihalesi düzenledi ve ihaleye rekor talep yaşandı.

Yatırımcı sayısı 31 bine yakın arttı

Yatırım fonları 5.54 milyon kişiye ulaşan yatırımcı sayısı ve 4 trilyon 890 milyar lirayı aşan portföy büyüklüğü ile 2024 ile birlikte en çok tercih edilen yatırım araçları arasında geliyor. 2024 yılı boyunca yatırım fonlarında öne çıkan hikaye para piyasası fonları oldu. Şimdi para piyasası fonlarına bir arkadaş daha geldi. Merkez Bankası’nın Aralık 2024’te başladığı faiz indirim süreciyle birlikte borçlanma araçları içeren yatırım fonları yeniden girişler yaşamaya başladı. 26 Aralık’ta gelen ilk faiz indirimi öncesine göre özel olmayan borçlanma araçları fonlarına 21 milyar 48 milyon 26 bin liralık giriş gerçekleşti.

TEFAS verilerine göre 20 Aralık 2024’ten 20 Ocak 2025’e kadar geçen bir ayda borçlanma araçları fonlarına giriş yapan yatırımcı sayısı ise 30 bin 978 artış gösterdi. TEFAS verilerine göre borçlanma araçları fonlarının son 1 ayda ortalama getirisi yüzde 3,86 oldu. Aynı dönemde para piyasası fonlarının ortalama getirisi ise yüzde 4,07 olarak hesaplandı. Borçlanma araçları fonlarında en yoğun girişlerin yaşandığı fonlara bakıldığında ise aylık getiride para piyasası fonlarını geride bıraktığı görülüyor.

Aylık getirisi yüzde 7’yi aşan fon oldu

TEFAS verilerine göre son 1 ayda en yüksek portföy değeri artışı 2.55 milyar lira ile QNB Portföy Borçlanma Araçları Fonu’nda yaşandı. Bu fonun aylık getirisi yine TEFAS verilerine göre yüzde 5,55 seviyesinde. Para piyasası fonlarının ortalama getirisini yenen fonun portföyünün yüzde 78,8 ağırlığı ise devlet tahvillerinde.

Tıpkı QNB Portföy gibi yoğun girişin yaşandığı fonlarda dikkat çeken nokta devlet tahvillerindeki ağırlıkları. En fazla ikinci portföy artışına imza atan TEB Portföy Borçlanma Araçları Fonu da 2.52 milyar lira portföy artışı yaşadı. Bu fonun aylık getirisi ise TEFAS verilerine göre yüzde 7,2 ile en yüksek getirilerden biri olarak öne çıktı. TEB Portföy’ün borçlanma araçları fonunun portföyünün yüzde 99,06’sı da devlet tahvillerinden oluşuyor.

Yüzde 80 üzeri devlet tahvilleri ağırlığı

Garanti Portföy Borçlanma Araçları Fonu 1.6 milyar liralık portföy artışıyla üçüncü sırada yer alırken aylık getirisi ise yüzde 5,05 oldu. BU fonun yüzde 73,17’si devlet tahvilinden oluşmuş durumda. Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu 1.6 milyar lira portföy artışı yaşarken aylık getirisi yüzde 6 oldu. Bu fonun da yüzde 90,52’si devlet tahvillerinden oluşuyor. Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları Fonu bir ayda portföy büyüklüğünü 1.55 milyar lira arttırdı aylık getirisi ise yüzde 6,41 oldu. Bu fonun portföyünün de yüzde 88,48’i devlet tahvillerinden oluşuyor.

Devlet tahvillerinin ağırlıklı olduğu fonların aylık getirisi de para piyasası fonlarının getirisinin üzerine çıkmayı başardı. Merkez Bankası’nın faizde indirim sürecinin başlaması alınan dönemki faizin politika faizinin üzerinde kalması nedeniyle borçlanma araçları fonlarında getiri avantajı olarak öne çıkıyor. Faiz indirimi sürecinin devam edeceği beklentisi de borçlanma araçları fonlarının getirisinin devam edeceği olarak yorumlanıyor. Kısa ve uzun vadeli olarak borçlanma araçları fonları değişim gösteriyor.

6 aylık bono ihalesine rekor talep geldi

Sermaye Piyasası Kurulu para piyasası fonlarına yüzde 10 devlet tahvili tutma zorunluluğu getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bugün özellikle bu fonların yoğun ilgi gösterdiği ve rekor teklifin geldiği ihale gerçekleştirdi. Para piyasası fonları için programa giren 6 ay vadeli Hazine bonosu ihalesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı 28 milyar lira borçlandı.

İhalede basit faiz yüzde 39,98, bileşik faiz yüzde 43,97 oldu. Nominal teklifin 60 milyar 390,7 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 21 milyar 593,6 milyon lira, net satış 17 milyar 996,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamudan gelen 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 18 milyar 462,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı. Hazine, böylece ihalede toplam 28 milyar 46,4 milyon lira borçlandı.