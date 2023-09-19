Brisa, EBRD'den 100 milyon Euro kredi aldı

Brisa, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 6 yıl vadeli 100 milyon dolar tutarında kredi aldı. Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre iki yılı geri ödemesiz olan kredi 2025 sonuna kadar yapılacak yatırımların finansmanı için kullanacak.

Yatırımlar Aksaray imalat tesisinde kapasite artışı ile İzmit tesisinde düşük karbon emisyonlu ürünlerin üretimini artıracak iyileştirmelerden oluşacak. Şirket böylece kapsam 3 sera gazı emisyonlarını düşürecek.