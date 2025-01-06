  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. BUDO bilet fiyatlarına yeni yıl zammı
Takip Et

BUDO bilet fiyatlarına yeni yıl zammı

Bursa, yeni yıla ulaşım zammıyla girdi. Geçtiğimiz haziran ayında yüzde 52 zam gelen BUDO biletlerinde ikinci kez fiyat artışı yaşandı. 350 liradan satılan biletlerin fiyatı 480 liraya çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BUDO bilet fiyatlarına yeni yıl zammı
Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyesi, belediye iştiraklerinden BUDO ve BBBUS'a ikinci kez zam yaptı. Geçtiğimiz haziran ayında 230 lira olan Mudanya-İstanbul seferi 350 liraya çıkarılmıştı. 

Bilet fiyatları, yeni yılın ilk gününde yüzde 37 zamla 350 TL'den 480 TL'ye yükseldi.

BBBUS de zamdan etkilendi

Bursa'dan Sabiha Gökçen Hava alanına düzenlenen BBBUS seferleri ise, haziran ayında yapılan zamla birlikte 240 TL'den 320 TL'ye yükselmişti. Sürpriz yeni yıl zammıyla birlikte ise bu rakam 320 TL'den 450 TL'ye çıktı.

Bu rakamlarla birlikte BUDO’ya yüzde 37, BBBUS’a ise yüzde 40 zam yapılmış oldu.

BUDO'nun Mudanya ile Eminönü arasındaki seyahat süresi seferin gerçekleşeceği güne, saatine ve deniz şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilirken, normal şartlarda yaklaşık süresi 1 saat 20 dakikada ulaşım sağlanıyor.

Mevduat faizlerinde düşüş hızlandı: Yatırımcı ne yapmalı? İşte en yüksek faiz veren bankalar...Mevduat faizlerinde düşüş hızlandı: Yatırımcı ne yapmalı? İşte en yüksek faiz veren bankalar...Ekonomi
Benzine zam gelecek, tablo değişecek: İşte 6 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam gelecek, tablo değişecek: İşte 6 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Sinemaya gitmek lüks oldu! 4 kişilik bir ailenin sinema maliyeti ne kadar?Sinemaya gitmek lüks oldu! 4 kişilik bir ailenin sinema maliyeti ne kadar?Ekonomi
KGM 41 sözleşmeli personel alacakKGM 41 sözleşmeli personel alacakEkonomi

 

Ekonomi
Berberlere zam bekleniyor! Odalarda 2025 tarife artışı için hazırlıklar başladı
Berberlere zam bekleniyor! Odalarda 2025 tarife artışı için hazırlıklar başladı
Sağlık düzenlemesi TBMM’ye geliyor! İşveren prim indirimi ve muayene katılım payı teklifte
Sağlık düzenlemesi TBMM’ye geliyor! İşveren prim indirimi ve muayene katılım payı teklifte
Tüketici 2024’te bütçe ayarı için fiyat araştırdı! Tuvalet kağıdı, çay ve telefon öne çıktı
Tüketici bütçe ayarı için fiyat araştırdı! Tuvalet kağıdı, çay ve telefon aramaları öne çıktı
UKOME'DEN toplu taşımaya zam kararı!
UKOME'DEN toplu taşımaya zam kararı!
İzmir'de ekmeğe yüzde 25 zam geldi! İşte yeni fiyat
İzmir'de ekmeğe yüzde 25 zam geldi! İşte yeni fiyat
Bakan Yumaklı duyurdu: TARSİM ile çiftçiye 22.5 milyar lira prim desteği ve hasar tazminatı ödendi
Bakan Yumaklı duyurdu: TARSİM ile çiftçiye 22.5 milyar lira prim desteği ve hasar tazminatı ödendi