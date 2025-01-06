BUDO bilet fiyatlarına yeni yıl zammı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, belediye iştiraklerinden BUDO ve BBBUS'a ikinci kez zam yaptı. Geçtiğimiz haziran ayında 230 lira olan Mudanya-İstanbul seferi 350 liraya çıkarılmıştı.

Bilet fiyatları, yeni yılın ilk gününde yüzde 37 zamla 350 TL'den 480 TL'ye yükseldi.

BBBUS de zamdan etkilendi

Bursa'dan Sabiha Gökçen Hava alanına düzenlenen BBBUS seferleri ise, haziran ayında yapılan zamla birlikte 240 TL'den 320 TL'ye yükselmişti. Sürpriz yeni yıl zammıyla birlikte ise bu rakam 320 TL'den 450 TL'ye çıktı.

Bu rakamlarla birlikte BUDO’ya yüzde 37, BBBUS’a ise yüzde 40 zam yapılmış oldu.

BUDO'nun Mudanya ile Eminönü arasındaki seyahat süresi seferin gerçekleşeceği güne, saatine ve deniz şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilirken, normal şartlarda yaklaşık süresi 1 saat 20 dakikada ulaşım sağlanıyor.