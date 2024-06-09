Bursa'da üretilen sebzeler Afrika'da yetiştiriliyor

Bursalı girişimci ve Türkersan Sera yönetim kurulu başkanı Mehmet İleri, "9 bin 500 kilometre uzaklıktaki Kinshasa, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde meşhur Bursa Yenişehir Terziler arpacık soğanı, marul, biber ve birçok ürünü hazırladığı modern seralarda bölgede ilk kez yetiştirerek bir ilke imza atıyor.

"Özel olarak hazırladığımız seralarda topraksız tarımla birçok ürün yetiştiriyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Mehmet İleri, “Afrika kıtası bizim ülkemiz gibi bereketli topraklara sahip olan yerler değil buralarda bizdeki zengin ürünleri bulmak çok zor. Gerek toprak yapısı gerekse hava ve coğrafi şartlar buna izin vermiyor. Bizim özel olarak hazırladığımız seralarda topraksız tarımla meşhur Yenişehir Terziler arpacık soğanı, marul, biber birçok ürünü yetiştirmeye başladık. Buralarda bunları görenler gözlerine inanamıyor. Gerek ülkemizi gerek ilçemizi buralarda temsil etmek bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.

"Geleceğin modern tarımını dünya ile tanıştırıyoruz"

İleri, “Şirket olarak Gotik, Venlo, Tünel, Hobi sera modellerini Türkiye ve dünya genelinde kuruyoruz. Sadece kurmakla kalmayıp birçok Türk ürünlerimizin bu bölgelerde yetişmesini sağlıyoruz. Aslında geleceğin modern tarımını dünya ile tanıştırıyoruz” dedi.