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Cari işlemler beklentisi netleşti: İşte ekonomistlerin ekim tahminleri

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Türkiye'nin cari işlemler hesabının ekim ayında 1 milyar 293 milyon dolar fazla vereceğini öngördü.

Haber Merkezi
AA
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Cari işlemler beklentisi netleşti: İşte ekonomistlerin ekim tahminleri
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AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Aralık Perşembe günü açıklanacak Ekim 2024 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 1 milyar 293 milyon dolar fazla verdiğini öngördü. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari fazla beklentisi 1 milyar dolar ile 1 milyar 590 milyon dolar aralığında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 9 milyar 833 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. Ekonomistlerin 2024 için cari açık beklentisi 9 milyar dolar ile 11 milyar dolar aralığında yer aldı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylülde 2 milyar 988 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık ise 9 milyar 652 milyon dolar olmuştu.

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