Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 31 Mayıs 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Gram altındaki yükseliş sürüyor. Dün hızla yükselişe geçen gram altın, 1.306 lirayı test etti. Ons altın ise 1.965 dolara çıktı. Çeyrek altın, 2.160 liraya yükseldi.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.303,24 TL
Çeyrek altın 2.153,59 TL
Yarım altın 4.307,19 TL
Tam altın 8.614,09 TL
Cumhuriyet altını: 8.774,06 TL
ABD Doları: 20,68 TL
Euro: 22,14
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