CHP'nin 2 Nisan boykotu etkili oldu mu? Toplum Çalışmaları Enstitüsü sonuçları paylaştı

CHP’nin 2 Nisan 2025’te yaptığı genel boykot çağrısının toplumsal etkilerine ilişkin ilk kapsamlı ve veri odaklı analiz kamuoyuyla paylaşıldı. Toplum Çalışmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan “Boykot Etki Analizi” adlı rapor, boykotun sosyal, ekonomik ve mekânsal etkilerini detaylı şekilde ele aldı.

Raporda, boykotun etkisi İstanbul ve Ankara’daki alışveriş merkezleri baz alınarak değerlendirildi. Google Maps'in “yoğunluk saatleri” verileri üzerinden yapılan çalışmada, muhalefet seçmeninin ağırlıklı olduğu ilçelerde yer alan AVM’lerde 2 Nisan günü ziyaretçi sayısında belirgin bir düşüş yaşandığı, ertesi gün ise bu bölgelerdeki hareketliliğin hızla normale döndüğü tespit edildi.

AK Parti seçmeninin ağırlıklı olduğu ilçelerdeki değişim sınırlı kaldı

Mesela İstanbul'da Şişli'deki City's Nişantaşı AVM'de yoğunluk 29 puan artarken, Sarıyer’deki İstinye Park’ta 14.5 puan, Beşiktaş’taki Akmerkez’de ise 13.7 puan artış yaşandı. Buna karşılık AK Parti seçmeninin ağırlıklı olduğu ilçelerdeki AVM’lerdeki değişim çok daha sınırlı kaldı.

Ankara’da da benzer bir tablo ortaya çıktı. Karar'ın haberine göre CHP'nin güçlü olduğu Çankaya ilçesindeki AVM'lerde boykot sonrası yoğunluk ortalama 19 puan artarken, AK Parti’nin güçlü olduğu Keçiören ve Yenimahalle gibi ilçelerde artış 4 puanı geçmedi.

Raporun ikinci bölümünde, Ankara’daki 384 esnaf ve işletme çalışanı ile yapılan yüz yüze anketler yer aldı. Katılımcıların %48’i boykotun işlerini olumsuz etkilediğini belirtirken, %56,7’lik bir kesim boykotu ya haklı bulduğunu ya da siyasi çaresizlikten kaynaklı anlaşılabilir gördüğünü ifade etti. Özellikle büyük ölçekli işletmelerde boykotun etkisi daha belirgin hissedildi.

Ramazan Bayramı sonrasında tüketimde %26’lık bir düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ödeme sistemleri verileri de boykotun etkisini dolaylı olarak ortaya koydu. Maaş ödemeleri ve Ramazan Bayramı döneminin alışveriş üzerindeki doğal etkileri filtrelenerek yapılan analizde, 2025 yılı Ramazan Bayramı sonrasında tüketimde %26’lık bir düşüş tespit edildi. Bu düşüş, boykotun ekonomik etkisinin dönemsel faktörler göz önüne alınsa dahi kayda değer olduğunu gösterdi.

Muhalefet seçmeninin baskın olduğu yerlerde boykot net şekilde hissedildi

Analiz, boykotun toplumsal etkisinin homojen olmadığını, siyasi aidiyetin bu tür eylemlere katılımı büyük ölçüde belirlediğini ortaya koydu. Raporda, “Cumhur İttifakı seçmeninin yoğun olduğu bölgelerde iktidarın boykotu etkisizleştirmek için yürüttüğü karşı mobilizasyon çabası kısmen başarılı olsa da, muhalefet seçmeninin baskın olduğu yerlerde boykot net şekilde hissedildi” değerlendirmesi yer aldı.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün Yağmur Uzunırmak, Yusuf Tuna Alemdar ve Anıl İsmet Aşcı imzalı çalışması, kamuoyundaki boykot tartışmalarına objektif bir zemin sunarak, siyasi eylemlerin sosyoekonomik izdüşümlerine dair önemli bir örnek sundu.