Çiftçiler ‘Güçlü Gelecek Günleri’ etkinliğinde bir araya geldi, tarlada yetişen mısırları inceledi

MAY Tohum’un Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Marmara Ar-Ge merkezinde yapılan organizasyona 200’ün üzerinde çiftçi katılım gösterdi. Yapılan etkinlikte çiftçilere hibrit mısır ve hibrit ayçiçeği çeşitleri hakkında detaylı bilgiler verilirken, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri de anlatıldı. Yapılan bilgilendirme sunumları sonrası çiftçiler, MAY Tohum tarlalarında yetişen mısır ve ayçiçeklerini inceleme fırsatı buldu.

"Tüm dünyada ve ülkemizdeki en büyük sorun iklimsel değişiklik ve kuraklık"

MAY Tohum Türkiye Satış Müdürü Abdullah Tayyar Demir, “Bulunmuş olduğumuz Marmara Ar-Ge istasyonunda gerçekleştirdiğimiz ’Güçlü Gelecek Günleri’ etkinliğimizde, çiftçilerimize, hibrit mısır ve hibrit ayçiçeği türlerinde yapmış olduğumuz Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili bilgiler ve teknik anlamda yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi vereceğiz. MAY Tohum 1978 yılında Türkiye’de kurulmuş ilk özel teşebbüs tohum sanayicisi olarak Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Türkiye’de yapmış olduğumuz bu çalışmalar doğrultusunda, gerek Türkiye’deki üreticilerimize, iş ortaklarımıza, gerek uluslararası pazarlarda bu işi yapan tüm çiftçilere tohumlarımızı hem ticari hem de lisans olarak satışını gerçekleştirmekteyiz. Yapmış olduğumuz çalışmalar mısır ve ayçiçeği ile sınırlı değil, pamuk ve sebze türlerinde de faaliyet gösterirken; tatlı mısır, fasulye, sanayi domatesi türlerinde de araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi Türkiye’de bulunan 5 Ar-Ge istasyonumuzda yapıyoruz. Şu anda tüm dünyada ve ülkemizdeki en büyük sorun iklimsel değişiklik ve kuraklık. Tüm türlerde yapmış olduğumuz çalışmalarda rekabetçi çeşitler ve çiftçiye verim ve kalite sağlayabilecek ürünlerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerle ürünleri üreticimize sunma gayretindeyiz. Bugün burada etkinliğimize katılacak olan üreticilere faaliyetlerimizle ilgili bilgileri personelimizin tamamıyla aktarmaya çalışacağız” dedi.

"Toplam ciromuzun yüzde 10’unu Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz"

MAY Tohum firmasında Ayçiçeği Ürün Müdürü olarak çalışan Burak Uğur ise, “MAY Tohum olarak 1997 yılında başlamış olduğumuz hibrit ayçiçeği türündeki ıslah faaliyetlerimize, hedef coğrafyalardaki üreticilerini dinlemek suretiyle tüm hızımızla devam ediyoruz. Toplam ciromuzun yüzde 10’unu Ar-Ge çalışmalarına ayırarak üreticilerimizin ve iş ortaklarımızın beklentilerini tam anlamıyla karşılayacak hibritleri pazara arz etmek ve üreticilerimizin kazançlarını maksimum seviyeye çıkarmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. MAY Tohum olarak özellikle ayçiçeği tarafında Smartor platformuyla beraber üreticilerimizin iyi bir kazanç elde etmesi ve buna bağlı olarak arazi ve tarlada yaşanan problemleri de minimize etmek üzere çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Smartor platformu üreticilerimize 5 farklı teknik özelliği aynı anda sunan, bizim MAY markası altında konumlandırdığımız bir platform. Bu beş özellikle ayçiçeğinde yüksek verim, yüksek yağ oranı, orabanja karşı tolerans, mildiyöye karşı tolerans ve aynı zamanda herbisit kullanımına dair üreticimize özgürlük sunuyoruz. Smartor platformunu tercih eden tüm üreticiler iyi bir kazanç elde ediyor. May Tohum hedef coğrafya olarak adlandırdığımız Rusya, Ukrayna, Moldova, Bulgaristan, Macaristan gibi ülkelerde üreticileri dinleyerek onarlını taleplerini karşılamak için çalışmaya devam ediyor. Türkiye’deki tüm Ar-Ge istasyonlarımızda hem değişen iklim koşullarına, hem de gelişen yetiştirme periyotlarına karşı dayanıklı olarak hibrit geliştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

"Mısır ıslah programımızı danelik ve silajlık olarak 2 ayrı kulvarda sürdürmekteyiz"

MAY Tohum Mısır Teknik Müdürü Halil İbrahim Sayar ise, “Bu yıl ikincisini düzenlemiş olduğumuz ’Güçlü Gelecek Günleri’ndeyiz. Marmara Ar-Ge istasyonumuzda gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte, 1999 yılında başlamış olduğumuz mısır ıslah faaliyetleri sonucunda üreticilerimize sunmuş olduğumuz hibritlerimizi ve özelliklerini anlatmak için burada bulunuyoruz. MAY Tohum, yaklaşık 25 yıldır danelik ve silajlık mısır ıslah faaliyetlerini sürdürmektedir. Islah faaliyetlerimizde, mısır ıslah programımızı danelik ve silajlık olarak 2 ayrı kulvarda sürdürmekteyiz. Danelik portföyümüzde değerli üreticilerimizin isteklerini karşılayacak olan yüksek verim ve bunun yanı sıra kuraklık ve stres dayanımı yüksek ve toprak kökenli hastalıklara karşı dirayeti yüksek çeşitlerin ıslah faaliyetlerini sürdürüyoruz. Bunu yanı sıra silajlık platformumuzda 3 farklı platform markamızda üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktayız. MAY Tohum olarak, sahadan üreticilerimizin talepleri doğrultusunda AR-Ge’mizi yönlendirerek MaySilaj Pro, MaySilaj Eco ve MaySilaj Dual platformlarında ıslah faaliyetlerimiz sürdürüyoruz. MaySilaj Pro platformumuzda profesyonel işletme sahibi üreticilerimize hasatta yüksek verim ve bunun yanı sıra et ve süt verimini arttıracak yüksek kaliteli silaj sağlayan hibritlerimizi sunmuş oluyoruz. MaySilaj Eco platformumuzda ise kaliteli hibritlerimizi üreticilerimize uygun fiyatla sunmaktayız. MaySilaj Dual platformumuzda ise özellikle son yıllarda değişen fiyat dalgalanmalarıyla beraber üreticilerimizin istekleri doğrultusunda, isterse danelik olarak ekmiş olduğu hibriti silaja biçerek yüksek verim ve bunun yanı sıra yüksek nişasta oranıyla süt verimi sağlarken, isterse silajı çukurunda fazla olduğunda daneye biçerek yüksek bir dane verimi elde edebileceği mısır çeşitlerini sunuyoruz. Bugün, bulunduğumuz Marmara Ar-Ge istasyonumuzda hem mevcut hibritlerimizi hem de aday çeşitlerimizi üreticilerimize göstereceğiz. 1999 yılında Mısır ıslah faaliyetlerine başlayan MAY Tohum, bugün sadece Türkiye’de değil, 45’den fazla ülkeye tohum ihracatı yapan bir tohum firması haline gelmiştir. Bugün geldiğimiz noktada Amerika’ya dahil hibrit mısır tohumlarımızı gönderen bir firma olmaktan gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.



Program, çiftçilerin tarlalardaki mısır ve ayçiçeği çeşitlerini incelemeleri sonrası sona erdi.