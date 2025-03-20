Çiftçilere 1 milyar dolar hibe! Tarımda yeni destek paketinde son aşamaya gelindi

Tarım sektörü, kırsal kalkınmaya sağlanacak 18,5 milyar liralık destek ve üreticilere aktarılacak 1 milyar dolar hibe için yeni paket üzerinde çalışılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırsal kalkınma ve tarım projeleri için yeni paketi açıklarken, gözler bu paketin detaylarına çevrildi.

Gıda arz güvenliğinin önemi arttı

Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, son yıllarda ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmeler ile küresel iklim değişikliği, su kısıtı, artan nüfus ve kentleşme gibi faktörler, gıda arz güvenliğinin önemini artırdı.

Tarıma destek paketinde son aşamaya gelindi

Bakanlık da bu kapsamda başlattığı yeni modele yönelik çalışmalarında son aşamaya geldi. Buna göre, hayvansal ve su ürünleri üretiminde Ocak 2024 itibarıyla, bitkisel üretimde de bu yıl planlama modeliyle geçildi. Planlı üretim kapsamında, havzalarda yetiştirilecek ürünlerin belirlenmesinde toprak, topoğrafya, su varlığı ve sulama imkanları dikkate alındı.

Yeni tarımsal destekleme modeli devrede

Tarımsal destekler de bu çerçevede yeniden düzenlenerek daha etkin ve sade yapıya kavuşturuldu. Hayvansal üretim ve su ürünlerinde 2024-2026, bitkisel üretimde de 2025-2027 yıllarını kapsayacak şekilde yeni tarımsal destekleme modeli devreye alındı.

Destekleme bütçesi 135 milyara çıkarıldı

Tarımsal üretimin yönlendirilmesi için tarımsal desteklemeler, sade, yönlendirici, etkin ve öngörülebilir hale getirildi. Yeni destekleme modeliyle, Bakanlığın tarımsal destekleme bütçesinde de önemli artış yapıldı, 2025 yılı tarımsal destekleme bütçesi 135 milyar liraya çıkarıldı.

Kırsaldan kente göç önlenecek

Bakanlık, bu çalışmaların önemli bir ayağı olarak da kırsal kalkınmanın artırılmasına yönelik adımlar atıyor. Kırsal kalkınma destek programları kapsamında hibe destekleri verilerek, kırsaldan kente göçün önlenmesini, kırsalda yaşam standardının yükseltilmesini, kadın ve genç nüfusun üretime yönlendirilmesini amaçlıyor.

Yatırım ve istihdam oluşturulacak

Uygulanan kırsal kalkınma programlarında yüzde 50 ile 100 arası hibe veriliyor.

Bu kapsamda, 2025 yılında ulusal bütçeden ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan kredi ve eş finansman desteğiyle yaklaşık 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği verilecek. Böylece yaklaşık 25 milyar liralık yatırım ve 10 bin istihdam imkanı oluşturulacak.​​​​​​​

Yaklaşık 1 milyar dolarlık kaynak çiftçilere aktarılacak

Bu yıldan itibaren 5 yıl boyunca tarım sektörünün çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolarlık kaynak da çiftçilere hibe olarak verilecek.

Söz konusu desteğin 600 milyon doları, Türkiye genelinde Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi'nde kullanılacak. Depremden Etkilenen İllerde Tarım ve Gıda Sektörünün Ayağa Kaldırılması Projesi için de 250 milyon dolar ayrılacak.

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi için ise 75 milyon dolar sağlanacak.

1 milyar dolarlık hibe kapsamında Fırat Nehri Havza Rehabilitasyon Projesi de devreye alınacak.