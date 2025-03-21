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Çiftçinin tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor! Bakan Yumaklı duyurdu

Çiftçinin paraları hesaplara yatıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada 2,8 milyar liralık destek ödemesinin yatırılacağını duyurdu.  Ödemeler 17 ildeki üreticilere yapılacak.

Haber Merkezi
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Çiftçinin tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor! Bakan Yumaklı duyurdu
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 789 milyon 974 bin 500 lira destekleme ödemesinin yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Çiftçiye 2,8 milyar liralık ödeme yapılacak

Destekleme ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, "Çiftçimize destek, Anadolu'ya bereket. 2 milyar 789 milyon 974 bin 500 lira destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız" ifadesini kullandı.

 Ödemeler 17 ildeki üreticilere yapılacak

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hububat desteği Amasya, Aydın, Bilecik, Kütahya, Mardin, Antalya, Aksaray, Denizli, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Karaman, Malatya, Muş, Niğde, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.

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