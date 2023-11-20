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Citigroup'dan yeniden yapılanma kararı

ABD'nin büyük bankalarından Citigroup, bankanın organizasyon yapısı yeni işletim modeliyle uyumlu hale getirilirken, organizasyonel değişikliklerin sonraki aşamasına geçildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Citigroup'dan yeniden yapılanma kararı
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Citigroup'tan yapılan açıklamada, kurumun yeniden yapılanmasına yönelik eylemlerin bazı zor kararları içerdiği ancak bunların, bankanın yapısının stratejisiyle uyumlu hale getirilmesi ve müşterilerine sürekli olarak mükemmellik sunmasını sağlamak için doğru adımlar olduğuna inanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, bankanın organizasyon yapısı yeni, basitleştirilmiş işletim modeliyle uyumlu hale getirilmeye devam edilirken, organizasyonel değişikliklerin sonraki aşamasının banka çalışanlarıyla paylaşıldığı kaydedildi.

Bloomberg'in konuya ilişkin haberinde, Citigroup Üst Yöneticisi (CEO) Jane Fraser'ın yeniden yapılanma kapsamında 300'den fazla üst düzey yöneticinin işine son verdiği bildirildi. Bu sayının banka çalışanlarının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturduğu belirtildi.

Organizasyonel değişikliklerin New York merkezli bankanın son 20 yıldaki en büyük yeniden yapılanması olacağı belirtiliyor.

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