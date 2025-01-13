Denizli’de ekmek ve simide zam geliyor!

Denizli’de ekmeğe zam geliyor. 200 gramı 10 TL’den satılan ekmeğe 2.5 TL zam yapıldı.

Ekmek 12 lira 50 kuruş, simit 15 TL oldu

15 Ocak Çarşamba gününden itibaren 200 gram ekmek 12 lira 50 kuruştan satılacağı belirtildi. Ekmeğin yanı sıra simide de yüzde 50 zam yapıldı. Denizli’de son zamla birlikte simit 15 TL oldu. Simit zammının bügünden itibaren geçerli olduğu öğrenildi.