Depozitoda iade noktaları kurulamadı

CANAN SAKARYA/ANKARA

Sayıştay, Türkiye Çevre Ajansı tarafından I Ocak 2022 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanması gereken depozito yönetiminin saha operasyonlarına yönelik iade noktalarının tam olarak kurulmadığını ve işletilmeye başlatılamadığını tespit etti.

Sayıştay’ın bulgularına göre, 2023 yılında Türkiye Çevre Ajansına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından aktarılması gereken geri kazanım katılım payları da Kanunda belirlenen tarihlerden daha geç tarihlerde aktarıldı ya da hiç aktarılmadı.

Türkiye Çevre Ajansı çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, katkı sağlamak, sıfır atık yaklaşımı çerçevesinde kaynak verimliliğini artırarak ulusal ölçekte depozito yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi, izlenmesi ve denetimine yönelik faaliyet göstermek için kuruldu. Türkiye Çevre Ajansının gelirleri arasında geri kazanım katılım payı da yer alırken kanunla geri kazanım katılım paylarının yüzde 25’inin tahsil edildiği ayı izleyen ayın sonuna kadar Türkiye Çevre Ajansı hesabına aktarılacağı düzenlendi.

Ancak Sayıştay raporuna göre, Geri Kazanım Katılım Paylarının 2023 yılında Türkiye Çevre Ajansı hesabına kanunda belirlenen tarihlerden daha geç tarihlerde aktarıldığı ya da hiç aktarılmadı. Sayıştay raporunda, “Türkiye Çevre Ajansının hem ileriki yıllarda oluşabilecek finansman sıkıntısına düşmemesi hem de alınabilecek faiz gelirinden mahrum kalmaması için ana gelir kaynağı olan Geri Kazanım Katkı Paylarının Kanunda belirtilen sürede aktarılması için yapılan çalışmalara devam edilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Sayıştay raporunda, Türkiye Çevre Ajansı tarafından merkezi bir yapı üzerinden 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanması gereken depozito yönetim sisteminin saha operasyonlarına yönelik iade noktalarının kurulmadığı ve işletilmeye başlamadığı da kaydedildi.

Depozito yönetim sisteminin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenin ve belirli bir depozito bedeli alınarak piyasaya sürülen ürünlerin kullanılması sonrasında boş ambalajların iade alınması ve depozito bedelinin geri ödenmesine dayalı olarak işleyen bir sistem olduğunun hatırlatıldığı Sayıştay raporunda, Türkiye Çevre Ajansı’nın depozito yönetimin sisteminin kurulması, işletilmesi, izlenmesi ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere kurulduğu vurgulandı.