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DİŞSİAD 63 firma ile Almanya’ya çıkarma yaptı

Geçen yılı 350 milyon dolar ihracatla kapatan diş malzemeleri sektörü istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

Haber Merkezi
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DİŞSİAD 63 firma ile Almanya’ya çıkarma yaptı
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İSTANBUL-EKONOMİ

Sektörün çatı STK’sı Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD), Almanya’da düzenlenen ve dünyanın en büyük dental malzeme fuarı olarak nitelendirilen IDS’te dünya vitrinine çıktı.

Sektör, 31’i DİŞSİAD üyesi olmak üzere toplamda 63 firma ile fuardaki yerini aldı. Beş gün süren fuarda gerçekleştirilen ticaret hacminin sektör ihracatına en az 30 milyon dolarlık katkı vermesi bekleniyor.

Hindistan ve Kolombiya Türk ürünlerini radarına aldı

IDS fuarının dental sektör açısından büyük önem taşıdığını ifade eden DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, “Bu yıl fuara 63 firmamız ile katılım sağladık. Sektör ihracatımızın yarısından fazlası Avrupa bölgesine gerçekleşiyor. IDS, bölgedeki varlığımızı pekiştirmek ve güçlendirmek açısından büyük öneme sahip. Hindistan, Tayland, Peru, Panama, Şili, Venezuela ve Kolombiya’nın Türk ürünlerine ciddi ilgi gösterdiğine şahit olduk ve firmalarımız, sektörümüze uzun vadede ciddi katkılar sunacak ikili ticari ilişkiler kurma fırsatı elde etti” dedi.

İstanbul küresel buluşmaya hazırlanıyor

Sektörün son 10 yıl içerisinde ithalatçı konumdan ihracatçı konuma geldiğine dikkati çeken Uçar, “DİŞSİAD olarak sektör ihracatımızı beş yıl içerisinde 1 milyar dolara çıkarma hedefimiz var. Şimdi dünyanın en büyük ikinci dental buluşması olarak kabul gören IDEX İstanbul Dental Fuar ve Konferansı’na hazırlanıyoruz. 7 Mayıs’ta açılacak fuar, küresel ekonominin daraldığı bu zorlu dönemde hem sektörümüz hem de Türkiye’nin toplam ihracatına aralıksız katkı sunmak anlamında büyük önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

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