Kamuya 3 bin 249 personel alımı yapılacak: İşte kurum ve kadrolar...

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni ilanlarla birlikte, kamu kurumları ve yerel yönetimler, çok sayıda kadroda personel istihdamı için düğmeye bastı.

Nisan ayı itibarıyla 54 farklı kamu kurumu, toplamda 3.249 kişilik kadro için başvuru almaya başladı.

Çeşitli kadrolarda alım yapılacak

İlanlara göre kamuya; büro personeli, memur, itfaiye eri, zabıta, sağlık personeli, mühendis, mimar, tekniker, teknisyen, uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı ve geçici mevsimlik işçi gibi birçok pozisyonda alım yapılacak. Bazı alımlarda KPSS şartı aranırken, bazı pozisyonlarda bu şart uygulanmıyor.

Dikkat çeken kurum ve kadrolar

En çok alım yapan kurumlardan biri olan Ticaret Bakanlığı, 988 memur alımı ile öne çıkıyor. Bakanlık, farklı mühendislik dallarından, büro personeline kadar geniş yelpazede alım yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ise 130 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Kadrolar arasında temizlik görevlisi, güvenlik personeli ve büro personeli yer alıyor.

Üniversitelerden büyük i̇stihdam hamlesi

Ankara Üniversitesi: 270 sözleşmeli personel alacak.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi: 139 sağlık personeli (hemşire, fizyoterapist, diyetisyen).

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi: 12 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi de yüksek sayıda alım gerçekleştirecek.

Belediyelerden yoğun alım

Yerel yönetimler de istihdam seferberliğine katıldı:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: 50 itfaiye eri

Muğla Büyükşehir Belediyesi: 25 memur (itfaiye eri)

Eyüpsultan Belediyesi: 30 zabıta memuru

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi: 70 memur

Manisa Büyükşehir Belediyesi: 80 memur

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: 100 personel

Diğer öne çıkan kurumlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 210 uzman yardımcısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 250 müfettiş yardımcısı

Savunma Sanayii Başkanlığı: 38 uzman yardımcısı

Devlet Malzeme Ofisi: 5 müfettiş yardımcısı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF): 10 uzman yardımcısı

Başvuru takvimi ve şartlar önem taşıyor

Her kurumun başvuru tarihi, şartları ve gereken belgeleri farklılık gösteriyor. Başvurular çoğunlukla Nisan ve Mayıs ayları içinde tamamlanacak. Adayların ilanları dikkatle inceleyerek zamanında başvuru yapmaları gerekiyor.

KPSS şartı her kurumda farklı

Bazı alımlarda KPSS puan şartı aranırken, bazı kurumlar bu şartı esnetiyor veya tamamen kaldırıyor. Bu durum, özellikle sözleşmeli personel ve işçi alımlarında adaylara esneklik sağlıyor.

Tüm i̇lanlara nereden ulaşılır?

Güncel ve detaylı başvuru bilgilerine ulaşmak isteyen adaylar, Resmi Gazete ve ilan.gov.tr üzerinden tüm alım ilanlarını takip edebilir. Ayrıca her kurumun kendi resmi internet siteleri üzerinden de başvuru duyuruları yer alıyor.