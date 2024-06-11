Diyarbakır’da çiftçilere 9 milyon liralık tohum desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Soya ve Ayçiçeği Üretiminin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi” çerçevesinde Diyarbakırlı çiftçilere tohum desteği verildi. Dağıtım töreninde 250 üreticiye 120 ton sertifikalı soya tohumu, 25 üreticiye 960 kilo sertifikalı ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Proje bedeli 9 milyon 333 bin lira

Vali Ali İhsan Su, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle 250 üreticiye 120 ton sertifikalı soya tohumu, 25 üreticiye 960 kilo sertifikalı ayçiçeği dağıtıldığını, proje bedelinin toplam 9 milyon 333 bin lira olduğunu ve bunun yüzde 75’inin hibe olduğunu söyledi.

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yapılan tohum dağıtım törenine Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.