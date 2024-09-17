Doğal gazdan sonra odun, kömür ve soba fiyatları da arttı

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, kömür, odun ve soba fiyatlarında artış meydana geldiğini söyledi.

Yaklaşan kış öncesi kömür, odun ve soba fiyatlarını araştıran Başevirgen, doğal gaza gelen zamlarla birlikte, vatandaşların sobayla ısınmaya yöneldiğini ifade ederek, kömür, odun ve soba fiyatlarının da artmasıyla vatandaşlar için ısınmanın lüks haline geldiğini belirtti. Karnını doyurmaktan bile tasarruf eden vatandaşların, yaklaşan kışı kara kara düşündüğünü kaydeden Başevirgen, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Artan yakacak fiyatlarıyla vatandaşların ısınmadan da tasarruf etmek zorunda kalacağını ifade eden Başevirgen, “Aldıkları maaşlarla açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımız şimdi de yaklaşan kış öncesi nasıl ısınacağını düşünmeye başladı. Artan doğal gaz fiyatları, ısınmayı da lüks haline getirdi. Yüksek gıda fiyatları ve düşük maaşlardan dolayı yediği yemekten bile tasarruf etmek zorunda bırakılan vatandaşlarımız yaklaşan kış ayıyla birlikte ısınmadan da tasarruf etmek zorunda kalacak.” dedi.

''Geçen yıl tonu 4 bin 500 lira olan kömürün tonu bu yıl 6 bin 500 lira''

Başevirgen, “Doğal gaza gelen zamlar sonrasında kömüre ve oduna yönelen vatandaşlarımız, oduna, kömüre ve soba fiyatlarına da zam gelmesiyle kışı nasıl geçireceğini düşünmeye başladı. Öyle ki geçen sene tonu 4 bin 500 lira olan yerli kömürün ton fiyatı bu yıl en az 6 bin 500 lirayı buldu. Tonla kömür alamayıp günü kurtarmak için torbayla kömür alan vatandaşlarımız ise geçen yıl 130 lira öderken bu yıl en az 160 lira ödüyor. Esnaf kömürün torba fiyatının en az 180 lira olması gerektiğini, vatandaşlar alamadığı için 160 liradan satmak zorunda kaldıklarını, böyle giderse seneye dükkanlarını kapatmak zorunda olduklarını söylüyor.” ifadelerini kullandı.

''En düşük soba fiyatı 8 bin liradan başlıyor''

Kömürle birlikte odun ve soba fiyatlarının da arttığına dikkat çeken Başevirgen, şunları kaydetti:

''Isınabilmek için sadece kömür de yetmiyor. Soba fiyatları da aldı başını gitti. Evlerde kullanılabilecek sobaların en düşük fiyatı 8 bin liradan başlarken 25 bin liralara kadar ulaşıyor. Maliyetlerinden dolayı kömür yakamayıp oduna yönelen vatandaşlarda yüksek maliyetler altında eziliyor. Odunun ton fiyatı geçen yıl 3 bin lira iken bu yıl 6 bin liraya kadar yükseldi. Çuval fiyatları ise geçen yıl 70 lirayken bu yıl en az 100 liradan satılıyor.

''İktidar, kötü ekonomi politikalarıyla vatandaşlara ‘yaşamayın’ diyor''

İktidarın kötü politikalarının reçetesini vatandaş öduyor. İktidar, kötü ekonomi politikalarıyla açlık sınırının altında bıraktığı, yükselen kira fiyatları nedeniyle barınmalarını zorlaştırdığı, doğal gaz, kömür, odun fiyatlarıyla ısınmalarını lüks hale getirdiği vatandaşlara ‘yaşamayın’ diyor. Artık vatandaşlara karşı asli görevlerini bile yerine getiremeyen iktidar, yandaşlarının lüks içindeki yaşamlarını beslemeye ise devam ediyor.''