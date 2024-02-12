Doğuş Otomotiv/Bilaloğlu: Yüzde 30 daralma bekliyoruz

Türkiye'nin en büyük otomotiv ithalatçısı ve otomotiv distribütör ağlarından biri olan Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, otomotiv sektörüne ilişkin Bloomberg HT ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. 2023 yılını, Türkiye otomotiv pazarı olarak tarihi rekor seviyede kapatıldığını hatırlayan Bilaloğlu, geçen yılı şöyle değerlendirdi: "İlk çeyrekte hâlâ arz talep dengesizliği vardı ve talep yüksekti. Aynı zamanda yatırım aracı olarak da tercih edildi. Çünkü finansal enstrümanlar enflasyona karşı korunmayı sağlayamıyordu. Birinci elde araç bulunamamasından dolayı ikinci elde fiyatlar olmaması gerektiği gibi arttı. Son çeyrekte ise arz talep dengesi yavaş yavaş yerine oturmaya başladı” şeklinde konuştu.

"Ocak ayında satış rakamları arttı ama..."

Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Bilaloğlu, 2024 yılına ilişkin beklentilerini de söyledi. Bilaloğlu, “Hükümetin koyduğu programlarda açık açık söyledikleri şekilde, bu yıl hedeflerden bir tanesi ekonomiyi yavaş yavaş soğutmak. Ocak ayında satış rakamları bir önceki ocak ayına göre yine arttı; ama bunun temel sebebi ÖTV’siz satış yapılabilecek araç sayısının ciddi şekilde artması" dedi.

"2024'te yüzde 30 daralma bekliyoruz"

Ali Bilaloğlu, değerlendirmelerine şunları ekledi: "Öte yandan bizim beklentimiz bu sene için toplam pazarın Avrupa gibi yüzde 30 civarında daralacağı yönünde gerçekleşiyor. 1,3 milyonluk bir pazardan yüzde 30 daralma dediğinizde 800 binlik bir pazardan bahsediyoruz. 800 binlik bir pazar da Türkiye için kötü bir pazar büyüklüğü değil diyebiliriz"