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Döviz mevduatı 2,86 milyar dolar azaldı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 2 milyar 86,30 milyon dolar artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Döviz mevduatı 2,86 milyar dolar azaldı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 178 milyar 376,6 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 Şubat ile sona eren haftada 176 milyar 290,30 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 39,20 milyon dolar artarak 103 milyar 856,50 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 3 milyar 125,60 milyon dolar azalarak 72 milyar 433,80 milyon dolara geriledi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 2 milyar 382 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 675 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 3 milyar 57 milyon dolar düşüş gösterdi.

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