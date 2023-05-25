Döviz mevduatlarında 1.6 milyar dolarlık düşüş

Merkez Bankası’nın haftalık verileri, yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış şekilde 18 Mayıs haftasında 1 milyar 671 milyon dolarlık gerileme olduğunu gösterdi. Döviz mevduatlarında gerileme gerçek kişiler ve onların kıymetli maden depo hesaplarından kaynaklandı. Verilere göre gerçek kişilerin geçen hafta kıymetli maden depo hesapları parite etkisinden arındırılmış olarak dolar cinsinden 1 milyar 74 milyon dolar azaldı.

Gerçek kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 471 milyon dolar, Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı parite etkisinden arındırılmış olarak 86 milyon dolar geriledi. Nitekim Merkez Bankası’nın bankalara ek dönüşüm hedefi de gerçek kişiler üzerinden getirilmişti. Tüzel kişilerde ise döviz mevduatlarında geçen hafta belirgin bir değişim görülmedi. Tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyon dolar arttı.