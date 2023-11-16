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Döviz mevduatlarında 195 milyon dolarlık düşüş

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, bir haftada 195,20 milyon dolar düşüş gösterdi.

Haber Merkezi
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Döviz mevduatlarında 195 milyon dolarlık düşüş
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 176 milyar 10,1 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, 10 Kasım ile sona eren haftada 175 milyar 814,90 milyon dolara geriledi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre milyar 757,80 milyon dolar azalarak 101 milyar 250,80 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 562,50 milyon dolar artarak 74 milyar 564,10 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 403 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 237 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 640 milyon dolar artış gösterdi.

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