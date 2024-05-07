Düğün yemeğinde fiyatlar katladı: Kişi başı 1000 TL

Düğün sezonu açıldı, ancak bu yıl evlenen çiftleri zor günler bekliyor. Geçen yıla kıyasla düğün masrafları iki katına çıktı. Yemekli düğün yapmak isteyen çiftler, kişi başı 1000 TL'yi aşan fiyatlarla karşılaşıyor.

Düğün yemeklerinde fiyatlar iki katına yükseldi. Hazır yemek sektörü de düğün sezonuyla birlikte hareketlenecek. NTV'de yer alan habere göre düğün yapacak çiftler için yemek fiyatı geçen yıla göre yüzde 100 zamlandı.

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ, geçen yıl 500 lira olan ortalama fiyatın bu yıl bin lira civarında olduğunu söyledi.

Bozdağ, "Yemeğin çeşitliliğine bağlı olarak değişiyor ordövr tabakları artı ara sıcaklar, artı ana yemek dediğimiz şekliyle içecekleriyle birlikte full bir yemek aşağı yukarı düğün salonlarında bin liraya satılıyor. Bizim ürettiklerimizi bizden alıp satıyorlar. Bizim maliyetimiz 350-600 lira bandındayken nihai tüketiciye bin lira olarak gidiyor" dedi.

Öte yandan hazır yemek sektöründe artan tek fiyat düğün yemekleri değil. Çoğunlukla şirketlerin aldığı tabldot yemek hizmeti de zamlandı. Bozdağ, "Şu anda dört çeşit standart yemek karbonhidrat ve tamamlayıcı olmak üzere dört kap yemeğin fiyatı 125 lira cıvarına ulaştı" diye konuştu.