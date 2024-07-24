Dünya tahvil devinden 'TL varlıklar' için yeni tahmin

Pimco'nun gelişmekte olan ülke piyasalarından sorumlu yöneticisi Pramol Dhawan, yüksek enflasyon endişeleri nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "kısa vadede" sıkı para politikasını koruyacağını düşündüklerini belirtirken, fonun geçen yılın sonlarında artırdığı Türk varlıklarına olumlu gözle bakmaya devam ettiğini söyledi.

"Türk varlıklarına karşı yapıcı yaklaşımı koruyoruz"

Reuters'ın yazılı sorularını cevaplayan Dhawan, para ve maliye politikasında atılan adımların cari açığın azalmasına ve döviz rezervlerinin atmasına katkıda bulunduğunu ifade ederek, "Türk varlıklarına karşı yapıcı yaklaşımı koruyoruz" dedi.

"Sıkı para politikasının devam etmesi bekleniyor"

Dhawan, "Yüksek enflasyona yönelik endişeler nedeniyle sıkı para politikasının devam etmesi bekleniyor. Politika yapıcılar, aldıkları pekçok makro ihtiyati tedbir ile parasal aktarım mekanizmasını iyileştirmeye çalışıyor. Uygulanan bu politikalar dış kırılganlıklarda etkilerini göstermeye başladı. Cari açık gerilerken, Merkez Bankası döviz rezervi biriktirmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Dhawan, "Politika yapıcılar KKM miktarının kademeli olarak azalmasını sağlarken, dolarizasyonda düşüş devam ediyor" dedi.

Pimco geçen yıl Türk varlıklarını portföyüne eklemişti

Yabancı yatırımcılar, hükümetin uyguladığı genel kabul görmüşün dışındaki ekonomi politikaları nedeniyle geçtiğimiz yıllarda devlet tahvilleri başta olmak üzere Türk varlıklarından çıkmıştı. Yeni ekonominin kabul görmüş politikalara geri dönmesiyle birlikte yabancı yatırımcılar tekrar Türk varlıklarına yönelmeye başlarken, Pimco geçen yılın sonlarında Türk varlıklarını portföyüne eklemişti.

Pimco, yönettiği yaklaşık 2 trilyon dolar varlık ile dünyanın başlıca fon yönetim şirketleri arasında yer alıyor.