Duracell'e rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, Duracell Satış ve Dağıtım Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Hızlı tüketim malları sektöründe pil tedarikçisi olarak faaliyet gösteren şirketin, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek ve satış yapacakları bölgeleri ve müşterileri kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı. Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak şirket hakkında soruşturma açtı.