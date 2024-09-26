EBRD'den Türkiye raporu: Büyüme tahminini değiştirmedi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentisini değiştimedi.

EBRD yayımladığı “Bölgesel Ekonomik Beklentiler” raporunda Türkiye'nin 2024'teki büyüme tahminini yüzde 2,7’de sabit bıraktı.

Raporda, ekonomik büyümenin, büyüme itici güçlerinin yeniden dengelenmesi ve yatırımcı güvenindeki artışla 2025'te yüzde 3'e çıkmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Bankanın raporunda, EBRD bölgelerindeki büyümenin 2024'te yüzde 2,8 olması ve 2025'te ise yüzde 3,5'e çıkması beklenen aşağı yönlü bir revizyon yer aldı.

Raporda ayrıca, Türkiye'deki son politika değişiklikleri ve ülkenin Haziran 2024'te Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılması, yatırımcı güvenini artırmaya yardımcı olan faktörler olarak vurgulandı.

Türkiye ekonomisinde önemli riskler

Ancak rapor, Türkiye ekonomisindeki temel riskleri, devam eden yüksek enflasyon, Türk lirasının reel değerlenmesinin ihracat ve turizm üzerindeki etkisi, bölgedeki yüksek jeopolitik gerginlikler ve kapsamlı kısa vadeli dış finansman ihtiyaçları göz önüne alındığında sıkı küresel finansman koşulları olarak tanımladı.

Rapora göre cari açığın azaldığı ancak ülkedeki kısa vadeli dış borcun milli gelirin yüzde 20'sine eşdeğer yüksek kalmaya devam ettiği kaydedildi.

EBRD, Türkiye’ye rekor yatırım yaptı: 2,5 milyar Euro

EBRD'nin paylaştığı verilere göre Banka, 2023'te Türkiye'ye 2,5 milyar Euro rekor yatırım gerçekleştirirken, bu yatırımın yarısından fazlası yeşil dönüşüm projelerine ayrıldı. Bankanın Türkiye'deki toplam yatırımları ise 20 milyar Euro'yu aştı.