  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. EKK Giresun’da toplanıyor: DOKAP Eylem Planı kamuoyuna duyurulacak
Takip Et

EKK Giresun’da toplanıyor: DOKAP Eylem Planı kamuoyuna duyurulacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu(EKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı’nda, 18 Nisan Cuma günü Giresun’da toplanacak.

Hüseyin Gökçe
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
EKK Giresun’da toplanıyor: DOKAP Eylem Planı kamuoyuna duyurulacak
Takip Et

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı’nda, 18 Nisan Cuma günü Giresun’da bir araya gelecek. Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı(DOKAP) tarafından hazırlanan DOKAP Eylem Planı kamuoyuna duyurulacak.

Bölgesel konular da ele alınacak

Temelini yerel kalkınma hamlesinin oluşturduğu eylem planının tanıtım toplantısında, yerel ve merkezi kamu kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve STK’ların katılımıyla bölgesel konular da ele alınacak.

Ana aktörlüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü DOKAP Eylem Planı kapsamında, ‘Tarımsal Sulamada Etkin Yönetim’, ‘Tarımda Gelir Artışı’, ‘Mavi Ekonomide Gelir Artışı’ ve ‘Turizm Odaklı Ekonomik Büyüme’ olmak üzere dört Öncelikli Dönüşüm Programının detayları paylaşılacak.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti konuşma yapacak.

Figen Yüksekdağ'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı: Tarihsel süreçteki görevinin başına döneceğine inanıyorumFigen Yüksekdağ'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı: Tarihsel süreçteki görevinin başına döneceğine inanıyorumGündem

 

Tüm dünyada şarap tüketimi 1961'den bu yana en düşük seviyedeTüm dünyada şarap tüketimi 1961'den bu yana en düşük seviyedeDünya

 

Ekonomi
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığı başladı
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığı başladı
Mahfi Eğilmez: Enflasyonda son gelişmeler hem olumsuz hem olumlu
Mahfi Eğilmez: Enflasyonda son gelişmeler hem olumsuz hem olumlu
Zirai don riski devam ediyor! TZOB Başkanı Bayraktar: Gelecek yılın üretimi de olumsuz etkilenebilir
Zirai don riski devam ediyor! TZOB Başkanı Bayraktar: Gelecek yılın üretimi olumsuz etkilenebilir
Türkiye'de PlayStation Plus aboneliklerine yüzde 55 zam geldi
Türkiye'de PlayStation Plus aboneliklerine yüzde 55 zam geldi
Bilecik'te zirai don cennet hurmasını vurdu
Bilecik'te zirai don cennet hurmasını vurdu
Napolyon kirazı da zirai dondan nasibini aldı! Üreticilerin rekolteden umudu kalmadı
Napolyon kirazı da zirai dondan nasibini aldı! Üreticilerin rekolteden umudu kalmadı