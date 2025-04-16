EKK Giresun’da toplanıyor: DOKAP Eylem Planı kamuoyuna duyurulacak

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı’nda, 18 Nisan Cuma günü Giresun’da bir araya gelecek. Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı(DOKAP) tarafından hazırlanan DOKAP Eylem Planı kamuoyuna duyurulacak.

Bölgesel konular da ele alınacak

Temelini yerel kalkınma hamlesinin oluşturduğu eylem planının tanıtım toplantısında, yerel ve merkezi kamu kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve STK’ların katılımıyla bölgesel konular da ele alınacak.

Ana aktörlüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü DOKAP Eylem Planı kapsamında, ‘Tarımsal Sulamada Etkin Yönetim’, ‘Tarımda Gelir Artışı’, ‘Mavi Ekonomide Gelir Artışı’ ve ‘Turizm Odaklı Ekonomik Büyüme’ olmak üzere dört Öncelikli Dönüşüm Programının detayları paylaşılacak.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti konuşma yapacak.