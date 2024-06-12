Ekonomistler FED'den bu yıl sadece bir faiz indirimi bekliyor

Faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentileri, aylardır beklenenden daha yüksek seyreden enflasyonu takip ediyor. Ankete katılan ekonomistler, fiyat artışlarının bir başka göstergesi olan tüketici fiyat harcamaları enflasyonu tahminlerini de mart ayındaki yüzde 2,5'ten şimdi yüzde 2,8'e yükseltti.



Harvard Üniversitesi profesörü ve anket katılımcısı Karen Dynan, son verilerin hedeflenenden daha yüksek enflasyonun yerleşik hale gelip gelmediğine dair endişeleri artırdığını belirtti ve "Jeopolitik olayların olasılığı ve iklim değişikliğine yanıt verme ihtiyacı göz önüne alındığında, daha da yukarı yönlü baskı görme riski var" dedi.



Lafayette College'den profesör Julie Smith, eylül ayında bir hamlenin muhtemel olduğunu, ancak Fed'in sonbaharda yapacağı faiz değişikliklerinin "ABD siyaseti ve başkanlık seçimleriyle etkileşimi" nedeniyle "çok çetrefilli" olacağını söyledi.



Fed yetkilileri, geçen hafta faiz indirimine giden Euro Bölgesi ve Kanada Merkez Bankası’nın aksine, istihdam piyasasının gücünün devam etmesinin faiz oranlarını 23 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25-5,5 aralığında tutmak için kendilerine hareket alanı sağladığına inanıyor.