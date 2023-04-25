Ekonomistler TCMB'nin 'hareketsiz' kalmasını bekliyor
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, TCMB'nin perşembe günkü toplantısında politika faizini sabit bırakmasını beklerken; Reuters'in anketine katılan ekonomistlerin tamamı ise, Merkez Bankasının faize dokunmasını beklemiyor.
AA Finans'ın, 27 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.
Ekonomistlerden 4'ü mevcutta yüzde 8,50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 19'u politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor.
Reuters'in anketine katılan 21 ekonomistin tamamı ise, Merkez Bankası'nın bu hafta gösterge faiz oranını yüzde 8,5'te sabit tutmasını bekliyor.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.