Emekli bayram ikramiyesi ve doğum yardımı TBMM’de görüşülecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

AK Parti tarafından Meclis’e sunulan teklif 18 maddeden oluşuyor. Kanun teklifinde kamu zararının önlenmesi, haksız kazanç ve haksız rekabetin engellenmesi, Türkiye Varlık Fonuna ilişkin denetim süreçlerinin etkinleştirilmesi, aileye yönelik sosyal desteklerin artırılması, kaynak israfının önüne geçilmesi, bazı kabahatlere ilişkin cezalarda caydırıcılığın ve etkinliğin artırılması, Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararlarının oluşturacağı hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla düzenlemeler yer alıyor.

Doğum yardımı teklifte yer alıyor

Doğum yardımı sistemi değiştirilerek, doğum yardımı tutarlarının artırılması, ailelerin mali yükünün hafifletilmesi ve doğurganlık oranını yükseltmek amacıyla çocuk sayısıyla orantılı teşvik edici destek sağlanmasına ilişkin düzenleme teklifte yer alıyor.

Emekli bayram ikramiyesi yükseliyor

Emeklilere verilen Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiye tutarını 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartan karar da bu teklif de yer alıyor.

Sporcuların giderleri

Teklif ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin olimpik, paralimpik ve deaflimpik sporcuların yetiştirilmesi için beslenme, barınma, yol giderleri ile sporculara sağlanacak harçlık desteğini düzenleyen 216/A maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi sebebiyle ortaya çıkacak hukuki boşluğun giderilmesi amacıyla düzenleme yapıldı.

Yabancı plakalı araçlara ilişkin düzenleme

Yabancı plakalı taşıtların uluslararası taşımalarda yaptığı ihlallere kademeli idari para cezaları uygulanarak, suistimallerin önlenmesi ve caydırıcılığın artırılması amacıyla düzenleme yapıldı.

Özel şirketler tarafından işletilen otoyollardan geçiş ücretini ödemeden geçen yabancı plakalı araçların, ülkeyi terk etmeden önce gümrük kapılarında ödeme yapmaları zorunlu hale getirilmesi de teklifte yer alıyor.

Petrol piyasası kanununda değişiklik

Teklifte Petrol Piyasası Kanununda yapılan düzenlemeyle, vergi incelemesine tabi tutulan tesislerin vergi incelemesi sürecinde lisans devrini engelleyen tedbirin süresi en fazla bir yıl ile sınırlandırarak ve üç ayda bir gözden geçirilerek değerlendirilmesi de öneriliyor.

DHMİ personeline performans prim ödemesi getirilerek, EUROCONTROL'den daha fazla ödeme alınması yoluyla milli maliyetlerin artırılması, döviz girişi sağlanması ve personel maliyetinin azaltılması da teklifte bulunuyor.