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Emekliler için sosyal yardım başvurusu başlıyor! Aylık nakit desteği verilecek

İhtiyaç sahibi emeklilere yönelik nakit destek uygulaması için başvurular başlıyor. Belediye, emekli vatandaşlara aylık 2 bin TL nakit destek sağlayacak.

Haber Merkezi
İHA
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Emekliler için sosyal yardım başvurusu başlıyor! Aylık nakit desteği verilecek
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Sosyal yardım kapsamında bir belediye daha emeklilere destek uygulamasını başlatıyor. İhtiyaç sahibi emeklilere nakit desteği verilecek. Yardım programı kapsamında Belediye, emekli vatandaşlara aylık 2 bin TL nakit ödeme gerçekleştirecek.

İhtiyaç sahibi emekliler faydalanacak

Sivas Belediyesi, şehir merkezinde ikamet eden ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik nakit destek uygulamasını başlatıyor. Belediye emekliden başvuru alacak. Başvuru süreci 11 Aralık’ta başlıyor.

Ocak ayında ödemeler başlayacak

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un seçim döneminde dile getirdiği emekli vatandaşlar için aylık 2 bin nakit destek ödemeleri, 2025 yılı Ocak ayından itibaren başlayacak. Bu uygulama ile özellikle düşük gelirli emeklilerin yaşam standartlarını bir nebze olsun iyileştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Başkan Uzun, başvuruların 11 Aralık 2024 Çarşamba günü ile 16 Aralık 2024 Pazartesi günleri arasında Belediyenin internet sitesi üzerinden yapılacağını açıkladı.

Nakit desteği Gülkart üzerinden yapılacak

Seçim zamanı verilen sözleri bir bir yerine getirdiklerini kaydeden Uzun, “Dar gelir emeklilerimize aylık 2 bin TL nakit destek sağlayacağız demiştik. 11 Aralık Çarşamba günü itibariyle başvurulara başlıyoruz. Belediyemiz internet sitesindeki sosyal destek bölümünden başvurularınızı yapabilirsiniz. 16 Aralık Pazartesi günü mesai bitiminde başvurular sona erecek. Hak eden vatandaşlarımıza nakit desteklerimizi Gülkartlar üzerinden yatıracağız. Bu kartlarımız Ocak ayının ortası itibariyle teslim edilecek. Vatandaşlarımız buradan hem nakit olarak çekebilecekler, hem de bu kartla şehrimizdeki yerel esnaflardan ihtiyaçlarını temin edebilecekler” dedi.

“Başvuru şartı en düşük emekli maaşını geçmemesi”  

Nakit destek için belirlenen kriterlere değinen Başkan Uzun, “Bu kriterlerden en önemlisi emekli maaşının 12 bin 500 TL'yi geçmemesi gerekiyor. Başvuruların ardından gerekli değerlendirmeler yapılacak. Sonraki süreç içerisinde de planlamalarımıza göre 20 Ocak gibi Gülkartlara desteklerimizi yatırmış olacağız. Şimdiden şehrimizdeki emeklerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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