Hangi şartlarda emekli olunur? Emekliliği öne çeken koşullar

Kadın çalışanlar için emeklilik koşulları

24 Mayıs 1990 ile 23 Mayıs 1991 tarihleri arasında sigortası başlayan kadın çalışanlar, 5450 gün prim ve 20 yıl hizmet süresi ile 47 yaşında emeklilik hakkı kazanabilmektedir. Bu süre, her yıl için kademeli olarak artarak, 23 Mayıs 1996 tarihinde işe başlayanlar için 5825 gün primle 52 yaşında emeklilik imkanı sunmaktadır.

Erkek çalışanlar için emeklilik koşulları

24 Kasım 1989 ile 23 Mayıs 1991 arasında sigortası başlatılan erkek çalışanlar, 25 yıl hizmet ve 5525 gün prim ödeyerek 52 yaşında emekli olabilmektedir. Bu süre ve prim günü, yıllara göre artış göstererek, 31 Aralık 2008’den sonra sigorta girişi yapılan erkekler için 7100 gün primle 60 yaşında emeklilik hakkı tanınmaktadır.

Emekliliği öne çeken şartlar

Çocuk borçlanması, askerlik borçlanması, kısmi emeklilik, en az %40 engellilik durumu, yıpranma payı, bakıma muhtaç çocuğu olan anneler ve yurtdışı borçlanması gibi durumlarda emeklilik öne çekilmektedir.