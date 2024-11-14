  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Enerjide acele kamulaştırma kararları
Takip Et

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'de farklı illerde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Takip Et

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'da bulunan bazı taşınmazlarda elektrik dağıtım yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Petrol hakkına müteallik karar

Öte yandan, Euroasia Investment İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye iki sahası için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Edirne ve Kırklareli'ndeki toplam 79 bin 121 hektarlık saha için beşer yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Zirvedeki 10 şehir belli oldu... Yabancılar Türkiye'de en çok hangi şehirlerden konut alıyor?Zirvedeki 10 şehir belli oldu... Yabancılar Türkiye'de en çok hangi şehirlerden konut alıyor?Ekonomi

 

Kıymada kanatlı eti bulundu, Bakanlık o markaları duyurdu: İşte yeni ifşa listesiKıymada kanatlı eti bulundu, Bakanlık o markaları duyurdu: İşte yeni ifşa listesiGündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 14 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 14 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
AFAD duyurdu: Antalya sabaha karşı sallandıAFAD duyurdu: Antalya sabaha karşı sallandıGündem

 

Ekonomi
Piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını bekliyor
Piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını bekliyor
Yumurtaya iki haftada peş peşe zam: Tanesi 8 lira oldu
Yumurtaya iki haftada peş peşe zam: Tanesi 8 lira oldu
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Milyoner mudi, alternatif yatırıma kayıyor
Milyoner mudi, alternatif yatırıma kayıyor
Bakan Kurum ilk kez fosilden çıkış açıklaması yaptı: “Yenilenebilir enerji payını %50’ye nükleerin payını %30’a çıkaracağız”
“Yenilenebilir enerji payını %50’ye nükleerin payını %30’a çıkaracağız”
Tarım sektörü, istihdam kapısı olmaktan çıktı
Tarım sektörü, istihdam kapısı olmaktan çıktı