  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. EPDK 17 şirkete lisans verdi
Takip Et

EPDK 17 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 17 şirkete lisans verdi, 1 şirketin lisans süresini uzattı, 2 şirketin ise lisansını sonlandırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
EPDK 17 şirkete lisans verdi
Takip Et

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 8 şirkete tedarik lisansı, 6 şirkete üretim lisansı, 1 şirkete ise OSB dağıtım lisansı verildi. Aynı piyasada 2 şirketin ise üretim lisansı sona erdirildi.

Ayrıca, 1 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verilirken, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin ise LPG depolama lisansının süresi uzatıldı.

Türkiye’de kaç Suriyeli çalışıyor? İşte en fazla yoğunluğun olduğu sektör...Türkiye’de kaç Suriyeli çalışıyor? İşte en fazla yoğunluğun olduğu sektör...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 10 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 10 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Restoranların 'gizli zam' oyunu... Yetkililer uyardı: Servis ücreti yasal değil!Restoranların 'gizli zam' oyunu... Yetkililer uyardı: Servis ücreti yasal değil!Ekonomi
Kuvvetli yağış etkisini gösterecek: Meteorolojiden 10 il için sarı kodlu uyarıKuvvetli yağış etkisini gösterecek: Meteorolojiden 10 il için sarı kodlu uyarıGündem

 

Ekonomi
Bakan Bayraktar: TPAO ile petrol ve doğal gaz yurtdışındaki üretim artırılacak
Bakan Bayraktar: TPAO ile petrol ve doğal gaz üretimi artırılacak
İhracat ve ithalatta birim değerler arttı
İhracat ve ithalatta birim değerler arttı
Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
SON DAKİKA
Sanayi üretiminde daralma sürüyor
Sanayi üretiminde daralma sürüyor
TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak
TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak
Ücretsiz toplu taşıma desteği arttı
Ücretsiz toplu taşıma desteği arttı