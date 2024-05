Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli: İşler kötüye gidiyor, firmalar satış yerine stoğa başladı

Takip Et

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir iş dünyasının yıllık yaklaşık 2 bin yeni iş gücüne ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, hayata geçirdikleri projelerle bu açığın yüzde 50’sini kapattıklarını söyledi.

EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, Ekonomist Ali Ağaoğlu ve EKONOMİ Gazetesi Eskişehir Temsilcisi Ali Baş ve temsilcilik çalışanları, Türkiye’nin en büyük OSB’lerinden Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.

Ziyarette yaptıkları çalışmalar, yaşanan ekonomik sıkıntılar hakkında önemli açıklamalarda bulunan Küpeli, özellikle son 4-5 aydır işlerin kötüye gittiğini belirterek, firmaların stok yapmaya başladığını ve üretimi durdurmanın maliyetleri artırdığını ifade etti. Finansman maliyetlerinin de çok yüksek olduğuna dikkat çeken Küpeli, açıklanan tasarruf programının beklentileri karşılamadığına vurgu yaptı.

"Eskişehir OSB cazibe merkezi haline geldi"

Eskişehir OSB’nin son yıllarda bir cazibe merkezi haline geldiğini aktaran Nadir Küpeli, özellikle Marmara Bölgesi’nden çok ciddi talepler geldiği bilgisini paylaştı. 2 milyon 500 bin metrekarelik alanı kamulaştırmaya başlayacaklarını kaydeden Küpeli, gelen taleplerde seçici davrandıklarının altını çizerek Eskişehir’e faydası olan yatırımların kendileri için olmazsa olmaz öneme sahip olduğunu belirtti.

Eskişehir iş dünyasının en büyük problemlerinden birinin istihdam açığı olduğuna dikkat çeken Küpeli, yıllık yaklaşık 2 bin yeni iş gücüne ihtiyaç olduğunu söyledi.

Hayata geçirdikleri projelerle bu açığın yüzde 50’sini karşıladıklarını vurgulayan Küpeli, “2019 yılında açtığımız Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 100 öğrencimizi mezun ettik. Bin 560 öğrenci kapasitesine sahip olan okulumuzda şu anda bin 470 öğrencimize eğitim veriyoruz. Her yıl 300 çocuğumuzu mezun ederek sanayiye kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca Mesleki Eğitim ve Geliştirme Merkezi’miz (MEGEM) ile yüzde 98’lik başarı oranıyla her yıl 750 kişiye meslek öğretip istihdama kazandırıyoruz. Böylece kentimizin her yıl bini aşkın iş gücü ihtiyacını karşılamış oluyoruz” diye konuştu.

Sadece üretim ve yatırım çalışmalarına değil sosyal sorumluluk projelerine de ciddi önem veren bir OSB olduklarını belirten Nadir Küpeli, dezavantajlı gruplarda yer alan kadınların üretime kazandırılması adına çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu kapsamda Eskişehir OSB’deki Yaşam Park içerisinde yer alan ve yapımına devam ettikleri 175 kişilik kreşin birkaç ay içerisinde açılacağını belirten Küpeli, bu kreşin hafta sonları günü bakım evi olarak hizmet vermesini planladıklarını dile getirdi.