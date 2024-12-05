Esnafa konum vergisi geliyor: Ödemeyene 10 katı ceza var

AK Partili milletvekillerinin hazırladığı Köy Kanunu yasa teklifine göre, milyonlarca esnaf ile irili ufaklı tüm işletmelerden internet sayfasında paylaştıkları konum için para alınması planlanıyor.

Sözcü Gazetesi'nden Erdoğan Süzer'in haberine göre pideciden kafelere, restorandan berber ve terziye kadar internet sitelerinde konum paylaşan tüm işletmeler bin 750 liradan 1 milyon 750 bin liraya kadar değişen tutarlarda lisans parası ödeyecek. Lisansı ödemeyenlere 10 katı kadar ceza verilecek.

"İşletmelere ek yük getirecek"

Yerli yazılım şirketi Başarsoft Başkanı Alim Küçükpehlivan, teklifin küçük esnaf başta olmak üzere tüm işletmelere ek yük getireceğini bildirdi.

Küçükpehlivan’ın verdiği bilgilere göre, teklifin yasalaşması halinde müşteri kolay bulsun diye internet sitesinde harita yayınlayan tüm ticari işletmeler cirolarına göre yıllık bin 750 lira ile 1 milyon 750 bin lira arasında değişen tutarlarda lisans ücreti ödeyecek. Ödemeyen işletmelere 10 katı yani 17 bin 500 lira ile 17 milyon 500 bin lira arasında değişen tutarlarda harita kullanım cezası kesilecek.

"WhatsApp’tan konum atan da öder"

Alim Küçükpehlivan, yasa teklifiyle konum yayınlayanlara lisans yükünün bineceğini söyledi, ticari işletmelerin web sitesinde adresini harita üzerinde göstermelerinin lisans parası için yeterli olduğunu söyledi.

Küçükpehlivan, WhatsApp da dahil olmak üzere yılda bir kereden fazla konum göndermek ya da paylaşmak gibi basit kullanımların da bu kapsama girdiğini iddia etti, “Televizyondan, gazetelerden yayınlanan haritalı hava durumu, yol durumu gibi bilgiler de bu kanun gereği lisansa tabi ticari faaliyet kabul edilecek” değerlendirmesinde bulundu.