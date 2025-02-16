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ETBİR'den açıklama geldi! Ramazan ayında kırmızı et zamlanacak mı?

ETBİR tarafından yapılan açıklamada, "Kamuoyunun doğru bilgilere ulaşması bizim için önemlidir ve Ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatlarında herhangi bir artış beklenmediğini bir kez daha belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi
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ETBİR'den açıklama geldi! Ramazan ayında kırmızı et zamlanacak mı?
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Son günlerde kamuoyunda kırmızı et fiyatlarında artış olacağına dair çıkan haberler üzerine, Et Üreticileri Birliği (ETBİR), kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yaptı.

Herhangi bir artış beklenmiyor

Yapılan açıklamada, "Ramazan ayı öncesinde et piyasasına yönelik gerçekleştirilen değerlendirmeler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın almış olduğu önlemler ile mevcut talebin dengeli bir şekilde karşılanacağı düşüncesindeyiz. Ramazan aylarında et tüketiminde artış yaşandığı bilinse de sektörümüz bu sürece hazırlıklı olup, piyasalarda fiyat dalgalanması yaşanmaması adına gerekli tedbirleri almıştır. Üreticiler, tüketicilere kaliteli ve güvenilir ürün sunma konusunda kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca, Et ve Süt Kurumu, Ramazan ayı öncesinde kırmızı et fiyatlarının dengelenmesi için gerekli tedbirleri alarak, vatandaşların uygun fiyatlarla ete ulaşabilmesi adına çalışmalarını sürdürmektedir.

ETBİR olarak, kamuoyunun sağlıklı bilgilere ulaşmasını önemsiyor ve kırmızı et fiyatlarında Ramazan ayı süresince herhangi bir artış beklentisi olmadığını bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

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