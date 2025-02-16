OpenAI CEO’su Sam Altman’dan Google’a tehdit gibi mesaj: Web’in en iyi ürünü olacak

Son yıllarda devrim yapan ChatGPT’nin geliştiricisi Sam Altman, Elon Musk’ın 97,2 milyar dolarlık teklifini reddetmesinin ardından yeni modellerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki günlerde ChatGPT-4.5 ve GPT-5 modellerini piyasaya süreceğini açıklayan OpenAI CEO’su, mevcut ChatGPT 4o modeli için çok iddialı konuştu.

ChatGPT Search özelliğiyle birlikte Google Arama motoruna doğrudan rakip olan OpenAI, piyasaya sürdüğü son modellerden ChatGPT 4o’ya övgü dolu sözler söyledi.

Altman, Cumartesi günü X platformunda yaptığı bir paylaşımda ChatGPT 4o'nun oldukça iyi olduğunu ve yakında daha da iyi olacağını söyledi. Ancak sadece bunlarla bitmiyor.

Chatbot'un yazma becerilerinin inanılmaz derecede iyi ve insan benzeri olduğunu vurgulayan Altman, GPT-4o modelini (o harfi omni anlamına gelir) ilk olarak Mayıs ayında piyasaya sürdü. Ses ve metin girişlerinin yanı sıra, görüntülü sorular alıp yanıtlar verebilen GPT-4o, her anlamda daha iyi kullanıcı deneyimi sunuyor.

Bu arada OpenAI yakın zamanda, özellikle kültürel ve sosyal eğilimleri içeren sorulara daha alakalı, zamanında ve bağlamsal yanıtlar sağlayan GPT 4o'nun daha akıllı modelini de duyurdu.

Altman'ın GPT 4o'nun arama yetenekleri hakkındaki yorumları, arama odaklı yapay zeka girişimi Perplexity'nin kurucusu ve CEO'su Aravind Srinivas ile yaptığı eğlenceli bir sohbet sırasında geldi.

Daha önce OpenAI'da çalışan Srinivas, Altman'ın GPT-40 güncellemesiyle ilgili paylaşımına şu yanıtı verdi: Pardon, güncelleme nedir?

Google’ın rakibi olan GPT-4o için konuşan Altman, diğer şeylerin yanı sıra, bunun Web'deki en iyi arama ürünü olduğunu söyledi ve Srinivas'a bunu incelemesini önerdi.

Srinivas, şirketinin yeni bir derin araştırma ajanı çıkardığını söyledi.

Altman, Srinivas'a orada bunu yapmaya devam etmesini ve bundan gurur duyduğunu söyleyerek karşılık verdi.

ChatGPT, yeni modelleriyle Google Arama’ya rakip olurken, arama devi Google’ın tahtı sallanmaya başlarken, web siteleri de artık daha az ilgi görmeye başladı.