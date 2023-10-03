Eylül ayı TEFE, TÜFE enflasyon oranı ne kadar oldu?

Eylülde aylık enflasyon yavaşladı TÜFE ise yılın zirvesine çıktı. Peki, TEFE TÜFE ile TÜİK enflasyon oranı ne oldu? 2023 Eylül ayı Enflasyon oranı yüzde kaç?

TÜİK enflasyon oranı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. TÜİK eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim Salı günü açıkladı.

TÜİK rakamlarına göre, enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 4,75 arttı. Aylık enflasyon bir önceki aya göre yavaşlasa da yıllık enflasyon yüzde 61,53 ile yılın zirvesine çıktı.

Beklentiler, eylülde enflasyonun aylık bazda yüzde 5 artması, yıllık bazda ise yüzde 61,91'e çıkacağı yönündeydi.

2023 yılı Eylül ayında en az artış gösteren grup yüzde 2,59 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Eylül ayında artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 30,27 ile eğitim oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 54,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,22 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,75 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), (2003=100) 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,40, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,55 artış gösterdi.