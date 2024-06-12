Faiz Kararı: Fed bu yıl için bir indirim sinyali verdi

ABD Merkez Bankası, Haziran ayı toplantısında oybirliği ile aldığı kararla politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu. Banka bu yıl için sadece bir indirim sinyali verdi.

Karar metninde ekonomik aktivitenin ve işgücü piyasasının güçlü seyrettiği belirtildi.

Fed üyelerinin 2024 için faiz indirim beklentisi 25 baz puana indi. 2025 yılı için faiz indirimi beklentisi ise 75 baz puandan 100 baz puana çıktı. Noktasal grafiklerde 2024 yılı için çekirdek enflasyon beklentisi yüzde 2,6’dan yüzde 2,8’e yükseltildi.

Art arda 7 toplantıda faiz oranında değişikliğe gidilmedi

ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 7 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı. Banka, politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa gitmişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak mayıs ayında yıllık bazda yüzde 3,3 ile beklentilerin altında gerçekleşmişti.