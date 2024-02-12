Finansal kiralama şirketlerinin 2023 kârı açıklandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan açıklamaya göre, finansal kiralama sirketlerinin finansal kiralama alacakları 188 milyar 998 milyon TL, takipteki alacakları 7 milyar 659 milyon TL, özkaynaklar 41 milyar 65 milyon TL olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde, faktoring sirketlerinin aktif büyüklügü 213 milyar 646 milyon TL, alacakları 196 milyar 875 milyon TL, takipteki alacakları 2 milyar 576 milyon TL, dönem net kârı 14 milyar 235 milyon TL, özkaynakları 33 milyar 511 milyon TL, tüketici finansman şirketlerinin atif büyüklügü 139 milyar 877 milyon TL, finansman kredisi alacakları 116 milyar 478 milyon TL, takipteki alacakları 1 milyar 228 milyon TL, dönem net kârı 4 milyar 522 milyon TL, özkaynakları ise 17 milyar 687 milyon TL oldu.