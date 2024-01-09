Fındıkta 2023’ün şampiyonu İtalyan Ferrero

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), 2023 yılında en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren 20 üyesini açıkladı.

KFMİB'in verdiği bilgiye göre, geçen yıl en fazla fındık ihraç eden 20 üye listesinde Ordu'dan 7, Giresun'dan 6, Trabzon'dan 3, Samsun'dan 2, İzmir'den bir şirket yer aldı, talebi doğrultusunda 1 firmanın adı ve bulunduğu il açıklanmadı.

Geçen yıl en fazla fındık ihraç eden firma Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ olurken, adı açıklanan diğer 18 firma şöyle sıralandı:

Durak Fındık

Yavuzkan Hazel Gıda

Yavuz Gıda

Gürsoy Tarım

Sabırlar Fındık

Ahmet Ak Gıda

Noor Fındık

Poyraz Poyraz Fındık

Şenocak Gıda

Özgür Gıda

Özyılmaz Fındık

Nimeks Organik Tarım

Uslu Tarım, Asma Kuyumculuk Gıda

Dost Fındık

Mehmet ve Şahap Bozbağ Fındık

Karadere Tarım

Burak Tarım