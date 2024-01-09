Fındıkta 2023’ün şampiyonu İtalyan Ferrero
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), 2023 yılında en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren 20 üyesini açıklarken, İtalyan Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ birinci oldu.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), 2023 yılında en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren 20 üyesini açıkladı.
KFMİB'in verdiği bilgiye göre, geçen yıl en fazla fındık ihraç eden 20 üye listesinde Ordu'dan 7, Giresun'dan 6, Trabzon'dan 3, Samsun'dan 2, İzmir'den bir şirket yer aldı, talebi doğrultusunda 1 firmanın adı ve bulunduğu il açıklanmadı.
Geçen yıl en fazla fındık ihraç eden firma Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ olurken, adı açıklanan diğer 18 firma şöyle sıralandı:
Durak Fındık
Yavuzkan Hazel Gıda
Yavuz Gıda
Gürsoy Tarım
Sabırlar Fındık
Ahmet Ak Gıda
Noor Fındık
Poyraz Poyraz Fındık
Şenocak Gıda
Özgür Gıda
Özyılmaz Fındık
Nimeks Organik Tarım
Uslu Tarım, Asma Kuyumculuk Gıda
Dost Fındık
Mehmet ve Şahap Bozbağ Fındık
Karadere Tarım
Burak Tarım