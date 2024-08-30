FT: Yükselen faizlerle yatırımcı borsadan uzaklaştı

Financial Times’ın haberine göre, Türkiye'de borsa rallisinde geri adım atıldı. Yüksek faiz oranlarının tasarruf sahiplerine cazip gelerek piyasadan çımalarına neden olduğunu ve yabancı yatırımcıların da son kazançlarını nakde çevirerek kar realize ettiğini belirtti.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, ağustos ayında yüzde 8 değer kaybetti. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle yaptığı sert konuşmanın ardından en büyük aylık düşüş olduğu görüldü.

MSCI Türkiye gösterge endeksi de yüzde 10 gerilerken, gelişmekte olan piyasa endeksleri içinde en büyük kayıp olarak görüldü.

FT’nin analizinde, Türk hisse senetlerindeki geri çekilmenin, Ankara'nın yüksek enflasyonu kontrol altına almak için uyguladığı kapsamlı ekonomik politikaların, sermaye piyasaları ve 1 trilyon dolar büyüklüğündeki ekonomi üzerinde etkileri olduğu belirtildi.

FT, 2023 yılı ağustos ayında da Borsa İstanbul'da seçim sonrasında yaşanan yükselişe yönelik analizinde, enflasyondaki yükseliş beklentisinin yatırımcıları borsaya yönelttiğini, yabancı girişlerinin rallide belirleyici olduğunu yazmıştı.

Yabancı yatırımcılar çıkışa yöneldi

East Capital Portföy Danışmanı Emre Akcakmak, "Borsa artık ivmesini kaybetti” derken, son dönemde "piyasaya yığılmış" yabancı yatırımcıların da çıkışa yöneldiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin borsası son yıllarda büyük yükselişler gösterdi. BİST 100 endeksi 2022'nin başından bu yana dolar bazında iki katından fazla artarken, yerli yatırımcılar, birikimlerini 2022'nin sonlarında yüzde 85'in üzerine çıkan enflasyona karşı korumak için hisse senetlerine yöneldi.

2010'ların ortalarından bu yana Türk hisse senetlerindeki varlıklarını büyük ölçüde azaltan yabancı yatırımcılar da Mayıs 2023'te seçimlerin ardından “alışılmadık ekonomik politikalarının” terk edilmesiyle yeniden hisse senetlerine ilgi göstermeye başladı.

Haziran 2023'te ekonomi yönetiminin başına gelen eski Merrill Lynch Tahvil Stratejisti olan Bakan Mehmet Şimşek, yatırımcı dostu bir dizi politika uygulamaya koydu. Bakanın yeni programının merkezinde, başarısız olan düşük faiz politikasını tersine çeviren yüksek faiz artışları yer alıyor.

Merkez Bankası, Haziran 2023'te yüzde 8,5 olan faiz oranını 9 ayda yüzde 50'ye yükseltti.

Yerli yatırımcı faizin getirisine kapıldı

Hisse senedi piyasası, başlangıçta geleneksel ekonomik politikalara iyi yanıt verdi. 2024'ün başından temmuz sonuna kadar dolar bazında yüzde 27 yükseldi. Ancak yerli tasarruf sahipleri, TL mevduatları ve para piyasası fonlarındaki yüksek faiz oranlarının cazibesine kapılmaya başladı.

Merkez Bankası verilerine göre, bir yıla kadar vadeli TL mevduatların yıllık faiz oranı yüzde 53 seviyesinde olurken, geçen yıl bu oran yüzde 22 seviyesindeydi. Bu oranlar, yıl sonu enflasyon beklentileri yüzde 43 olurken, piyasada katılımcılarının beklentileriyle uyumlu olsa da yüzde 62 olan temmuz enflasyonunun altında kalıyor.

Yatırımcı “yorgunluk” belirtileri gösteriyor

ÜNLÜ & Co Kurumsal Hisse Senedi Satışları Başkanı Tunç Yıldırım, yerli yatırımcıların hisse alımlarının “yorgunluk” belirtileri göstermeye başladığını ve tasarruflarını makul getiriler sağlayan çeşitli alternatiflere yönlendirdiklerini belirtti.

Akcakmak'a göre, Türk piyasalarına giren uluslararası yatırımcılar ağırlıklı olarak hedge fonlar ve genellikle daha büyük ana akım yöneticilerden daha hızlı hareket eden gelişmekte olan piyasa uzmanları oldu. Bu fonlar bu yıl önemli kazançlar elde etti ve şimdi yerli yatırımcı ilgisinin azalmasıyla birlikte piyasadan çıkmaya başlıyor.

Merkez Bankası verilerine göre, yabancı yatırımcılar mayıs ayının başından bu yana toplamda yaklaşık 2,4 milyar dolarlık varlıklarını çekmiş durumda.

OVP bekleniyor

Analistler, Türk hisse senetlerinin gelecekteki görünümünün, ekonomi yönetimi üzerindeki siyasi baskıların artmasına rağmen, ekonomi politikalarına bağlı kalıp kalmayacaklarına da bağlı olacağını belirtti.

Politika yapıcıların önümüzdeki haftalarda OVP’yi açıklamaları bekleniyor ve yatırımcılar, Türkiye ekonomisinde soğutma ve enflasyonu düşürme konusunda ne kadar ileri gidilebileceğin dair ipuçları için açıklamayı bekliyor.

Yıldırım, “Piyasa beklentilerinin 2025 yılı için yeniden sabitlenmesi gerektiğinden eylül ayı son derece önemli olacak” diye ekliyor.