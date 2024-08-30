Halka arzlarda hızlı çıkış sonrası zayıf hareketler

İlk defa borsaya gelen hisseler, yüksek çıkışların ardından sert satışlara maruz kalabilirken Halka Arz Endeksi›nde ağırlığı yüksek 6 hisse, yılbaşından bu yana ortalama yüzde 36 kazandırdı.

BIST Halka Arz Endeksi’nde yer alan hisseler, 2024 yılında yatırımcıların takip listesinde önemli bir yer tutuyor. Söz konusu hisseler, halka arz süreçlerinde gösterdikleri yüksek performanslarıyla dikkat çekerken, bazıları yılın ilerleyen dönemlerinde sert düşüşlere maruz kalabiliyor. Halka Arz Endeksi’nde yer alan Astor Enerji, yılbaşından bu yana %20’nin üzerinde değer kaybederken, son bir yıldaki değer kaybı %45’i buldu. İlk işlem gününden itibaren yüksek performansı sergileyen hisseler, ilerleyen süreçte gerek hızlı çıkış gerekse azalan ilgiyle birlikte ulaştıkları zirvelerin ardından sert düşüşler yaşayabilmekte.

Farklılaşan getiriler

Diğer yandan, Reeder Teknoloji gibi bazı hisseler, yatırımcısına istikrarlı bir getiri sağlayarak piyasada öne çıktı. Reeder Teknoloji, yılbaşından bu yana %51’lik bir yükseliş sergilerken, son bir yıl içinde %220 oranında hayli güçlü bir artış kaydetti.

Ağırlığı yüksek olanlar

Halka Arz Endeksinde ağırlığı yüksek hisseler arasında performans farklılıkları dikkat çekiyor. Örneğin, Ahlatcı Doğalgaz ve Akfen Yen. Enerji gibi hisseler, yılbaşından bu yana sırasıyla %28 ve %48 artış gösterdi. Ancak, Ahlatcı Doğalgaz, son bir yılda %6’lık bir düşüş yaşarken, Akfen Yen. Enerji %36’lık bir artışla daha dengeli bir performans sergiledi. Söz konusu farklılık, her hissenin aynı koşullarda farklı tepkiler verebileceğini gösteriyor.

Zayıflayan seyir

Veriler, yatırımcıların halka arz olan hisselere ağırlıklı olarak kısa vadeli yaklaşımda bulundukları yönünde. Bu da sert çıkışların ardından kâr satışlarını getirmekte. Satışlara zirvede yakalananlar ise fiyatın aynı seviyeye gelmesi için uzun süre beklemek zorunda kalabiliyor. Yatırımcıların halka arz hisselerine uzun vadeli perspektifle yaklaşarak büyüyen şirketleri takip etmesi, üstlenilen riski makul seviye çekecektir.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

■ RTA Laboratuvarları (#RTALB): 6 gündür yükseliyor. Son bir ayda %127,17 yükseldi.

■ İzmir Fırça (#IZFAS): 5 gündür yükseliyor. Son bir ayda %10,72 yükseldi.

■ Enerya Enerji (#ENERY): 4 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 39 yükseldi.

■ Investco Holding (#INVES): 4 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 24 yükseldi.

■ Ral Yatırım Holding (#RALYH): 4 gündür yükseliyor. Son bir ayda %36,52 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

■ Anadolu Efes (#AEFES): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %-15,50 geriledi.

■ Aksa Enerji (#AKSEN): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %-16,07 geriledi.

■ Aksu Enerji (#AKSUE): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %-17,85 geriledi.

■ Altınkılıç Gıda Ve Süt (#ALKLC): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %19,79 geriledi.

■ Aydem Enerji (#AYDEM): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %21,82 geriledi.

NE OLDU?

■ Türk-İş: Gıda enflasyonu aylık yüzde 0,19, yıllık yüzde 57,99 arttı.

■ Dolar/Yuan 7,10’un altına inerek bu yılki yükselişini geri verdi.

■ Euro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi Ağustos’ta 96,6 oldu, önceki 95,8 seviyesindeydi.

■ Huawei’in 6 aylık satışları yıllık bazda yüzde 34,3 artarak 417,5 milyar yuan oldu.

■ İstanbul’da uygulama tabanlı taksi uygulaması UKOME’de kabul edildi.

NE OLACAK?

■ Japonya Temmuz işsizlik verileri açıklanacak.

■ Euro Bölgesi işsizlik verileri izlenecek.

■ ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi takip edilecek.

■ Japonya Sanayi üretim verisi takip edilecek.

ZEYNEP’E SOR

ÖNCÜ YATIRIM MI, GELENEKSEL YATIRIM MI?

Öncü yatırım; yüksek getiri, piyasa liderliği, inovasyon ve büyüme, çeşitlendirme. Yüksek risk, volatilite, getiri belirsizliği, bilgi eksikliği, sınırlı likidite.

Geleneksel yatırım; düşük risk, istikrarlı getiri, güvenilirlik, piyasa likiditesi, kapsamlı bilgi ve analiz. Düşük getiri, sınırlı büyüme, yenilikçilik eksikliği, enflasyon riski.

Gelir ve kârdaki büyüme devam ediyor. Hisse ise bir yıldır zirvede dalgalı hareket ediyor

Yeo Teknoloji’yi almak sizce mantıklı bir tercih mi? Hisse sanki yeterince düştü gibi? Buradan tepki vermesini bekliyorum?/ Faik Yumruk

Faik, bir hissenin fiyatının düşmesi, alım için tek başına gerekçesi olmamalı. Asıl bakman gereken hissenin uzun vadede yükselip yükselmeyeceğidir. Bazı durumlarda şirket büyüyen yapıya sahip olsa da önden hızlı çıkış nedeniyle kâr satışlarının yoğun yaşanmasına yol açabilir. Bu da sonrasında hızlı çıkışın geri alınmasını gerektirecektir. Yeo Teknoloji, oldukça güçlü yükseldi. Borsaya geldiği Eylül 2021’de ilk açılışını 5,45 TL’den gerçekleştirirken, Ekim 2023’te en yüksek 286 TL’yi gördü. Bir yılı geçkin sürede iyi bir performans sergiledi. Sonrasında ise zirvede dalgalı bir seyir gözlendi.

Şirket son üç yılda güçlü bir gelir ve kâr artışı gerçekleştirdi. Son açıkladığı 2024 ilk çeyrek mali tablolarında da güçlü ivmesini sürdürdü. Üç aylık gelirini %45 artırdı. Dönem sonu net kârını da %289 artırarak 246,3 milyon TL’ye çıkardı. Yılın kalanında da aynı ivmeyi sürdürmesi beklenen firmanın büyümesini sürdürmesi sürpriz olmayacak. Firmayla ilgili yakın tarihli önemli gelişme ise dolaylı iştiraki üzerinden İtalya’da gerçekleştirdiği GES yatırımı. Bahse konu yatırım tamamlanarak devreye alındı. Şirket, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjide 1 GW kapasiteye ulaşmak istiyor.

Günlük olduğu kadar yıllık fiyat hareketlerine de bakmalı. Kısa sürede çıkışı oldukça etkili

Mavi hissesini çok methediyorlardı. Öbürleri gibi bunun da fiyatı geriliyor. Hisselerdeki bu düşüşün sebebi nedir? / Yaşar Dilek

Yaşar, hisselerin kısa vadede nasıl hareket ettiği ile yetinirsen dar pencereden bakmış olursun. Fiyat hareketlerini daha iyi anlamlandırabilmek açısından günlük ya da aylık sürelerle baktığın gibi, yıllık zaman dilimleriyle de bakmalısın. O taktirde mevcut fiyatı daha iyi gözlemleyeceksindir. Mavi Giyim, geçtiğimiz temmuz ayında gördüğü en yüksek seviyesi olan 137 TL’nin ardından gelen kâr satışlarıyla geriledi. Piyasanın genelinde yaşanan satıştan hissenin de etkilendiğini söylemek pek yanlış olmayacaktır.

Gelinen aşamada ise 100 TL’nin üzerinde hareket ettiği gözleniyor. Daha geniş pencereden bakıldığındaysa Şubat 2022’de en düşük 6,29 TL’de işlem gördüğünü, arada geçen yaklaşık 2,5 yılda fiyatın mevcut seviyelere geldiğini göz ardı etmemelisin. Bu itibarla gelen kâr satışlarını olağan değerlendirmeli. Asıl olan ise firmanın kârlı yapısını korumayı başarıp başaramadığıdır. Çıkışın ana dinamosunun büyüme olduğunu unutmamalısın. Şirket, ilk çeyrekte gelirini %20, dönem sonu kârlılığını da %128 artırdı. Kârda gözlenen güçlü artış hisseye yönelik ilginin devam etmesini sağlayacaktır. Gelecek altı aylık verilerin gözlenmesi gerekiyor.

YATIRIM FONLARI

Son bir ayda yüksek getiri sağlayan, portföy değeri yüksek ve risk değeri 1 olan yatırım fonları arasında dikkat çeken performanslar gözlemlendi. İş Portföy Para Piyasası (TL) Fonu %4.45’lik bir aylık getiri elde ederek 87 milyar 501 milyon TL portföy değerine ulaştı.

YATIRIM ARAÇLARI

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilik fonları arasında portföy değeri yüksek, risk değeri 1 olan fonlar, yılbaşından itibaren dikkat çekici performanslar sergiledi. Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF, %4.44’lük getiri ile en yüksek portföy değerine sahip fon olarak öne çıkıyor. 15,930 milyon TL’lik portföy değeri ile yılbaşından bu yana %46,59 oranında yatırımcı artışı sağladı. Aynı kategoride yer alan AgeSA Hay. ve Em. Bir. Para Piyasası EYF ise %4,39 getiri ile 8 milyar TL portföy değerine ulaştı ve yatırımcı sayısında %21.18 artış kaydetti. Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF, %4.43’lük bir getiri ile 6 milyar 780 milyon TL portföy değerine sahip olup, yılbaşından bu yana %32,78 yatırımcı artışı yaşadı. Bunun yanında Türkiye Hayat ve Em. Para Piyasası EYF, benzer şekilde %4,43 getiri ile 6 milyar 348 milyon TL portföy değeri elde etti. Ancak yatırımcı sayısındaki artış %7,62 ile daha mütevazı kaldı.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar kuru ve altının seyri

Dolar kuru 34,09 ve TLREF 52,5273 seviyesinde bulunuyor. TLREF 50’nin üzerinde olduğu sürece dolar kurunun hareket marjı zayıf olacaktır. TLREF’in 50’nin altına gerilemesi dengeleri değiştirebilir.

TAHVİL

Dardanel, %71,4 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Dardanel, 28 Ağustos 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 150.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %59, bileşik faizi ise %71,4’e denk geliyor. 121 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %59 olacak.

59 YILLIK FAİZ

28 Ağustos tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,97 seviyesinde bulunuyor. Dardanel çıkardığı bononun yıllık %59 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 9,03 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 28 Ağustos 2024 olurken vade tarihi 27 Aralık 2024 olacak. Piyasada TRFDRDLA2429 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

MONDİ TURKEY

Zarar sürüyor. Kemalpaşa’daki atıl durumdaki fabrikasını sattı. Amaç nakit akışını iyileştirmek

Mondi Turkey, Kemalpaşa’daki 46.599 m² arsa ve 17.186 m² yapı alanına sahip fabrika binasını 446.151.110 TL’ye sattı. Satış ve devir işlemleri tamamlandı. Satış, şirketin atıl durumdaki taşınmazını nakit akışını iyileştirmek amacıyla değerlendirme düşüncesiyle gerçekleştirildi. Satış bedelinin şirketin ödenmiş sermayesine oranı %42,5 olurken aktif toplamına oranı %4,7 seviyesinde bulunuyor. İşlem sonucunda Mondi Turkey’in elde ettiği kârın 346.870.342 TL olduğu belirtildi. Şirket, açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarında gelirini %22 azaltarak 2,5 milyar TL’ye düşürdü. Dönem sonunda oluşan zarar ise 383 milyon TL oldu. Geçtiğimiz yıl da zarar açıklamıştı.

FORMET METAL

Cezayirli firmaya ilk parti sevkiyatı gönderdi. Kendisi de bir ay içinde yeni tesisine taşınacak

Formet Metal, ocak ayında duyurduğu Cezayirli Eniem firmasıyla yaptığı 5 yılı kapsayan 16.824.000 dolar değerindeki “Entegrasyon Projesi” kapsamında ilk adımını attı. 2 Temmuz günü açılan akreditif çerçevesinde, 698.000 dolar tutarında 5.000 adet doğalgazlı ısıtıcı üretimini tamamladı ve ilk parti sevkiyatı gerçekleştirdi. Öte yandan firma Kayseri OSB’de kiracı olarak faaliyet gösterdiği dayanıklı tüketim malları üretim tesisini, Beydeğirmeni’deki üretime hazır hale getirdiği 10.800 m2’lik kendi yerine taşımaya başladı. Üretime ara vermeden gerçekleştirdiği taşınma işlemi 1 ay içinde tamamlanacak. Böylece üretim kapasitesini artırarak daha verimli çalışmaya geçecek.

MANAS ENERJİ

İGDAŞ doğalgaz sayacı alım ihalesini kazandı. İşin ağırlıklı kısmını bu yıl içinde teslim edecek

Manas Enerji, İGDAŞ’ın düzenlediği doğalgaz sayacı alım ihalesinde başarılı olduğunu duyurdu. Şirket, haziran ayında ihaleye katılarak kısmi teklif vermişti. 31 Temmuz 2024 tarihinde sonuçlanan ihalenin ardından, toplam ihale bedelinin 114.026.658 TL + KDV olduğu belirtildi. Manas Enerji, ihale sonucu olumlu sonuçlanan teklifle ilgili sözleşmeyi imzaladı. Oluşan ihale bedeli, son gelir tablosundaki brüt satış hasılatına oranı %147,6’ya denk geliyor. İşin %80’lik kısmı 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Son olarak ilk çeyrek mali tablolarını açıklayan firma, gelirlerini %3 düşürürken dönem sonunda zarar açıkladı. Kâra dönebilmesi önemli.

EMEK ELEKTRİK

İş hacmini artırmak istiyor. Yeni Sözleşme İmzaladı. Gelirini destekleyecek. Kâra da geçebilmeli

Emek Elektrik, yurt içinde yerleşik özel bir firmayla toplam bedeli 670.050 euro olan bir Akım ve Gerilim Transformatörü sözleşmesi imzaladı. Güncel döviz kuru üzerinden sözleşmenin toplam bedelinin yaklaşık 25 milyon TL’ye denk geldiği belirtildi. Anlaşma, şirketin enerji sektöründeki iş hacmini artırma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Siparişin sevkiyatı yıl içinde tamamlanacak ve finansal tablolarına olumlu katkıda bulunacak. Şirket, enerji sektörüne yönelik ekipman tedariki alanındaki büyüme hedefiyle hareket ediyor. Son beş yılın dördünde zarar açıklayan firma, son paylaştığı 2024 altı aylık mali dönemde gelirini artırırken dönem sonunda yine zarar yazdı.

VAKIFLAR BANKASI

İzmir Enternasyonal Otelcilik’teki payını sattı. Oluşan gelirin bilançoya anlamlı bir etkisi yok

Vakıflar Bankası, İzmir Enternasyonal Otelcilik’te sahip olduğu %5 payını satışa çıkardı. Gerçekleştirilen satış işlemiyle payları 27.000.000 TL’ye sattı. Devir işlemleri ise tamamlandı. Satış işlemi sonucunda, Vakıflar Bankası’nın İzmir Enternasyonal Otelcilik’te herhangi bir payı kalmadı. Satış bedeli bankanın finansal tablolarında önemli bir etkiye sahip bulunmuyor. Bununla birlikte, bankanın turizm ve otelcilik sektöründeki payını azaltma yoluna gitmesi açısından anlamlı görülebilir. Geçtiğimiz yıl hem faiz gelirini hem de dönem sonu kârını artıran Vakıflar Bankası, 2024’ün ilk yarısında da ivmesini korudu. Altı aylık mali tablolarında, faiz geliri %216 ve dönem kârı %208 arttı.