Gaye Erkan iki yıl daha maaş alacak mı? Eski TCMB Başkanı Durmuş Yılmaz yanıtladı

Merkez Bankası’ndan ayrılan başkanlara maaş verilmesi konusu 2021 yılında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınan üç başkan için de tartışılmıştı. Konuyu Plan Bütçe Komisyonu’nda milletvekili sıfatıyla geçmişte gündeme getiren Durmuş Yılmaz, Cumhuriyet’ten Jale Özgentürk’e konuştu.

BDDK başkanı için görevden alınsa da görevini tamamlasa da bankalarda çalışamayacağı için bu konuda bir düzenleme olduğuna, Merkez Bankası Yasası’nda ise böyle bir düzenleme olmadığına dikkat çeken Durmuş, tutanaklardaki sorusunu şöyle hatırlattı:

* Şu anda görev süreleri dolmadan birbiri arkasına görevden alınmış üç başkan var. Bunlar kamuda herhangi bir göreve atanmadılar. Kayıtlara geçmesi için soruyorum, çünkü bu konu ileride araştırılacaktır. Aynı 128 milyar rezervle ilgili araştırmanın yapılacağı gibi. Murat Çetinkaya, Murat Uysal, Naci Ağbal, şu anda görevde olan başkan. Bunlar şu anda maaş alıyorlar mı almıyorlar mı?

Yılmaz, Merkez Bankası’ndan bu soruya verilen yanıtı ise şöyle aktardı:

* Sadece Merkez Bankası değil tüm kamu görevlilerinin görevden alındıktan sonra 375 sayılı KHK’nin ek 35. maddesine göre iki yıl boyunca eski görevlerinin ücretlerini almaları mümkün.