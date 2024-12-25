Genç Girişim Yönetişim Derneği yeni yılı kutladı

ANKARA (EKONOMİ) – Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu, balonun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Dünya için zor bir yılın geride bırakıldığını belirterek, yeni bir fiili yönetimin oluştuğu Suriye başta olmak üzere, Filistin halkına yönelik İsrail saldırıları ve Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı bölgesel belirsizliklerin sona ermesini dilediklerini vurguladı. Allıoğlu, yüksek enflasyonun Türkiye’nin ekonomik sorunlarını derinleştirdiğini belirterek, “Özellikle yüksek enflasyon, alım gücünün düşmesi ve hayat pahalılığı toplumun tüm kesimlerini derinden etkiledi. Enflasyon düşme eğilimine girse de 2025 yılında hayat pahalılığı, yaşantımızı önemli ölçüde etkilemeye devam edecek gibi görünüyor. Türkiye’nin; ekonomisiyle, hukukuyla, demokrasisiyle ve bilimiyle evrensel kriterlere uyum sağlamış bir ülke olması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin geçmişte olduğu gibi bugün de birlikte ve kararlı adımlarla bu zorlukları atlatacağına gönülden inanıyorum” diye konuştu.

Dernek üyesi iş insanları, iş dünyası sivil toplum örgütleri ve siyasetçilerin de olduğu 800 dolayında konuğun katıldığı gecede Hadise ve Mustafa Keser sahne aldı.

“Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu” adıyla uygulanan, kız öğrencilere eğitim bursu programı için bağış organizasyonu gerçekleştirildi. Başkan Nezih Allıoğlu, 250 öğrencinin hali hazırda bu burslardan yararlandığını, 2025’te burs alan öğrenci sayısını ve burs tutarını artırmayı planladıklarını duyurdu.

Burs fonu için gecede sanatçı Hadise tarafından verilen ve sahnedeyken kullandığı su matarası sembolik olarak açık artırmaya çıkarıldı.