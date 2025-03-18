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Gençler için ‘Tarımda Girişimcilik’ desteği başvuruları başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarımla ilgilenen gençler için özel program başlatıyor. "Fikirden Hasada: Gençler İçin Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Programı" için başvuru alınacak.

Haber Merkezi
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Gençler için ‘Tarımda Girişimcilik’ desteği başvuruları başlıyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, tarım alanında girişimcilik ve inovasyonu desteklemek amacıyla yeni bir programı devreye alıyor. 

Fikir aşamasından hasata kadar destek 

"Fikirden Hasada: Gençler İçin Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Programı" için başvurular başlıyor. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, program kapsamında gençlerin tarım alanındaki projelerini fikir aşamasından hasat aşamasına kadar uygulamalarına imkan sağlanacak.

 18-30 yaş arasındaki girişimciler başvuru yapacak

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek program, tarım teknolojileri, sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma gibi alanlarda yenilikçi fikirlere sahip 18-30 yaş arasındaki girişimci adaylarına açık olacak.

Teknolojiden, tekniklere her aşamada destek 

Katılımcılar, akıllı tarım teknolojileri, sürdürülebilir tarım teknikleri, iş modeli geliştirme, pazarlama stratejileri ve finansal yönetim gibi alanlarda teorik ve pratik eğitimler alacak.

Program kapsamında çevrimiçi dersler, yüz yüze seminerler, uygulamalı atölye çalışmaları, tarımsal işletmelere teknik inceleme gezileri ve başarılı tarım girişimcileri ile deneyim paylaşım etkinlikleri gerçekleştirilecek.

 İş ağı oluşturulması sağlanacak

Bakanlık, gençlerin sadece eğitim almalarını değil, aynı zamanda sektör uzmanları, mentorlar ve diğer katılımcılarla etkili bir iş ağı oluşturmalarını da destekleyecek.

 Başvurular nasıl yapılır? 

Programa başvurular, 23 Mart'a kadar "genclikhizmetleri.gov.tr" adresinden kabul edilecek ve sonuçlar 30 Nisan'da duyurulacak.

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