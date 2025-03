Hem kurumsal lider hem de girişimci olan Selda Çelik Kapucu, iş dünyasında kadın olmanın bir dezavantaj değil, aksine büyük bir avantaj olduğunu düşünüyor. Yaratıcılığın ve vizyonun doğru kullanıldığında, girişimcilik dünyasında büyük farklar yaratılabileceğine inanıyor. Onun hikâyesi, iş dünyasında farklı roller üstlenmenin nasıl bir sinerji yaratabileceğinin güzel örneklerinden biri.

İş dünyasında başarı, bazen tek bir yol seçmekten değil, farklı deneyimleri sentezleyerek güçlü bir vizyon oluşturmaktan geçiyor. Selda Çelik Kapucu, bu sentezi başaran isimlerden biri. Konfida’da üst düzey yönetici olarak görev yaparken, aynı zamanda Sense the Pebble markasıyla girişimcilik yolculuğuna çıktı. Hem kurumsal bir yapının içinde hem de özgün bir markanın yaratıcısı olarak, iki farklı dünyayı bir araya getirmeyi başardı.

Konfida ile kurumsal başarı

2010 yılında Bursa’da kurulan Konfida, sentetik iplik, film ve esnek ambalaj, non-woven ve kâğıt üreticileri için yüksek performanslı kâğıt silindirik bobin, masura ve kâğıt köşebentler üretiyor. Şirketin Bursa ve Osmaniye’deki üretim tesisleri bulunuyor. Selda Çelik Kapucu, Konfida’nın kurucu ekibinde yer alıyor ve üst yönetimde satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu. Müşteri odaklı yaklaşımı, uzun soluklu iş birliklerine verdiği önem ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla şirketin uluslararası marka bilinirliğini artırmayı hedefl iyor. Konfida’nın ismi, Latince ‘confidens’ kelimesinden geliyor; yani “güvenilir insan”. Kapucu’nun vizyonu da bu anlayışı yansıtıyor. Şirket, yüzde 100 geri dönüştürülmüş atık kâğıttan elde edilen hammaddelerle üretim yapıyor ve sürdürülebilirlik odaklı bir iş modeli benimsiyor. Ayrıca, 2017’de kurulan Konfida Makine A.Ş. de, hem şirketin üretim hatlarını güçlendirmiş hem de makine ve yedek parça üretimiyle yeni bir sektöre adım atılmasını sağlamış.

Sense the Pebble ile girişimciliğe adım

Kurumsal başarısının yanı sıra, Selda Çelik Kapucu, girişimcilik ruhunu da hayata geçirmekten korkmamış. Seyahatleri sırasında farklı kültürlerden ilham alarak, 2022 yılında Sense the Pebble’ı kurmuş. Bu marka, özel kumaşlar ve zamansız tasarımlarla aksesuar üretimi yapıyor. 2024 yılında Paris’in ikonik alışveriş merkezi Le Bon Marché’de ürünlerini sergileyen marka, bugün Türkiye’de Vakkorama mağazalarında da yer alıyor. Sense the Pebble, doğanın renkleri ve desenlerinden esinlenerek, sanatı ve modayı buluşturan bir marka olarak öne çıkıyor. Kapucu için bu girişim, yalnızca bir iş değil, aynı zamanda kendi zevk ve stil anlayışını özgürce ifade ettiği bir alan. “Zevk ve stil anlayışımı özgürce yansıtabileceğim, zihnimde canlanan resimleri, renkleri hayata geçirebileceğim bir platform oluşturmayı hep istedim” diyor Kapucu. Kurumsal tecrübesi, Sense the Pebble’ın iş modeline de yansıyor; tedarik zinciri yönetimi, pazarlama stratejileri ve müşteri ilişkileri konularındaki bilgi birikimi, markasının sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlıyor. Bu arada, Sense the Pebble Türkiye ile beraber, farklı ülkelerden ressam ve illüstratörlerle yaratıcı iş birlikleri yapmaya da öncelik veriyor.

İki dünya arasındaki denge

Kurumsal dünyada yer alırken girişimcilik yolculuğuna çıkmak, güçlü bir strateji ve zaman yönetimi gerektiriyor. Kapucu, bu iki alanın birbirini beslediğini düşünüyor. “Konfida’da B2B iş modeliyle kurumsal müşterilere odaklanırken, Sense the Pebble doğrudan son tüketiciye ulaşan bir marka. Ancak her iki işte de ortak olan unsur, kaliteli ürün ve uzun vadeli müşteri ilişkilerine verilen önem” diyor. Bu iki dünyanın birbirlerinden öğrendiğini ve ilham aldığını söyleyen Kapucu, şöyle devam ediyor: “Bir hayalimi gerçekleştirmiş olmanın içimde yarattığı mutluluk, hem kişisel hem profesyonel yaşamımda bana güç ve motivasyon veriyor. Kurumsal tecrübem, bugün Sense the Pebble’da insanlarla ve kurumlarla kurduğum tüm iletişimlerde bana rehberlik ediyor. İki farklı iş modeli gibi görünse de, aslında her ikisinin de merkezinde insan var.”

Teknoloji ve sürdürülebilirlik öncelikli

Selda Çelik Kapucu’nun iş anlayışının temel taşlarından biri de teknoloji ve inovasyonun çevre dostu iş modellerine entegrasyonu. Konfida bünyesinde yenilenebilir enerji kullanımı, otomasyon sistemleri ve geri dönüşüm süreçlerine odaklanan bir yapının hakim olduğunu ifade eden Kapucu, Sense the Pebble’da da sürdürülebilir malzemelerle üretim yapmaya özen gösteriyor. Geleceğe dair en büyük hedeflerinden biri ise, her iki iş kolunda da global ölçekte daha güçlü bir yer edinmek. Konfida, yeni coğrafyalarda üretim yapmayı planlarken, Sense the Pebble dünya çapında daha fazla noktada yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

İş dünyasında kadın olmak büyük bir avantaj

►Hem kurumsal lider hem de girişimci olan Selda Çelik Kapucu, iş dünyasında kadın olmanın bir dezavantaj değil, aksine büyük bir avantaj olduğunu düşünüyor. Yaratıcılığın ve vizyonun doğru kullanıldığında, girişimcilik dünyasında büyük farklar yaratılabileceğine inanıyor. Onun hikâyesi, iş dünyasında farklı roller üstlenmenin nasıl bir sinerji yaratabileceğinin güzel örneklerinden biri. Selda Çelik Kapucu'nun şu sözleri, iş dünyasındaki tüm genç kadınlara ilham verecek nitelikte: "Doğanın kadına bahşettiği yüksek yaratıcılık benim için her zaman bir güç kaynağı oldu. Yapmak istediğiniz işle ilgili net bir vizyon oluşturmak ve bu vizyonun arkasındaki hikayeyi hedef kitlenizde karşılık bulacak şekilde paylaşmanın önemli olduğuna inanıyorum. Elbette zorluklarla karşılaşmak kaçınılmaz, ancak mücadele ettikçe engeller küçülüyor."