  3. Goldman Sachs gümüş yatırımcılarını aşağı yönlü riskler konusunda uyarı
ABD merkezli yatırım devi Goldman Sachs, orta vadede gümüş fiyatlarının yükselmesinin beklendiğini ancak altına kıyasla yakın vadede artan oynaklık ve aşağı yönlü riskler konusunda yatırımcıları uyardı.

Gümüş fiyatları Pazartesi günü erken saatlerde yüzde 5 yükseldi. Altın rallisi ve likidite sıkışıklığı piyasa duyarlılığını güçlendirirken rekor seviyeye ulaştı.

Spot piyasada ise gümüş 51,41 civarında işlem görmeye devam ediyor. Gümüş fiyatı bu yıl yüzde 77'nin üzerinde artış kaydetti. Goldman Sachs, özel yatırım akışları nedeniyle orta vadede gümüş fiyatlarının yükselmesinin beklendiğini ancak altına kıyasla yakın vadede artan oynaklık ve aşağı yönlü riskler konusunda uyardı.

Gümüş fiyatı geçtiğimiz cuma günü ilk kez 50 doları aşmıştı

Gümüş fiyatları altındaki harekete paralel ederek, Fed'in faiz indirimi beklentileri ve tarifelerden kaynaklanan ekonomik belirsizliklerin etkisiyle rekor seviyelere yükseldi. Gümüş fiyatı geçtiğimiz cuma günü ilk kez 50 doları aşmıştı.

Piyasalar, ekim ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi ve ardından aralık ayında benzer bir indirimin gerçekleşmesi ihtimalini neredeyse kesin olarak fiyatlıyor.

ABD Fed Başkanı Jerome Powell, yarın NABE yıllık toplantısında konuşma yapacak ve bu toplantı faiz indirimlerine dair yeni ipuçları sunabilir. Diğer Fed yetkililerinin de hafta boyunca konuşma yapması planlanıyor.

